A 24 años por fin se supo los motivos de la separación de Pablo Echarri y Natalia Oreiro

Oreiro 1.jpg Natalia Oreiro y Pablo Echarri

El supuesto episodio en donde Natalia Oreiro le perdió 5 mil dólares de Pablo Echarri

El relato sostiene que, durante una visita al supermercado, Oreiro y Echarri descubrieron que los alimentos rebozados que habían guardado estaban vencidos. Natalia, sin saber que dentro de una de las cajas había 5.000 dólares que el actor había ahorrado, tiró todo a la basura. Al darse cuenta, Echarri se enfureció y esto habría provocado un intercambio de palabras que, según Tartúfoli, marcó un antes y un después en la relación.

No obstante, Echarri fue claro al desmentir que este episodio fuera la causa de su ruptura. En una declaración posterior, el actor reconoció que el incidente con el dinero ocurrió, pero aseguró que Natalia Oreiro no tuvo responsabilidad directa. Según su versión, fue una persona que trabajaba en su hogar quien guardó el dinero en la caja del congelador.

Oreiro 2.jpg Natalia Oreiro y Pablo Echarri

La verdadera razón detrás de la ruptura de Natalia Oreiro y Pablo Echarri

Además, Echarri explicó que el dinero no se perdió, ya que lograron recuperarlo, y enfatizó que la separación no tuvo nada que ver con este hecho. “Ese hecho concreto y fortuito no fue el fin de nuestra relación”, aseguró el actor, quien dejó entrever que la ruptura tuvo causas más profundas, relacionadas con motivos personales y profesionales.

Hoy, tanto Natalia Oreiro como Pablo Echarri han logrado consolidar sus carreras y sus vidas personales. Mientras él sigue destacándose en producciones audiovisuales y mantiene una familia unida con Nancy Dupláa, Oreiro continúa siendo una de las artistas más queridas y exitosas de la región, combinando su talento como actriz y cantante.