A días del debut de BTS en Argentina, una amenaza gremial pone en alerta la realización los tres recitales

Un sindicato se declaró en estado de alerta y movilización, sin descartar medidas de fuerza durante el desarrollo de los shows del grupo K-Pop.

BTS llegó a la Argentina para realizar tres shows en el Estadio Único de La Plata, en medio de un conflicto gremial.

La presentación de BTS en la Argentina quedó envuelta en un conflicto gremial que podría afectar el desarrollo de los tres recitales previstos en el Estadio Único de La Plata. La advertencia sindical se conoció a pocos días del inicio de los espectáculos del megagrupo de K-Pop .

Las funciones convocan a miles de fanáticos y forman parte de una de las citas musicales más esperadas por el público argentino. Sin embargo, la situación abrió un interrogante sobre las condiciones en las que se desarrollarán los eventos.

El Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina ( SUTCAPRA ) difundió un comunicado en el que se declaró en estado de alerta y movilización y no descartó medidas de fuerza durante los shows, según informó el medio platense El Día.

El foco de la controversia gira alrededor de las condiciones laborales del personal encargado de la seguridad, el control de ingresos y la permanencia de los espectadores dentro del recinto de avenida 25 y 32.

El grupo conformado por Jungkook, V, RM, JHope, Suga, Jin y Jimin se presentará en Argentina a lo largo de tres noches, los días 21, 23 y 24 de octubre en el Estadio Único de La Plata.

Según denunció la conducción sindical, las empresas privadas contratadas para el operativo pretendían aplicar un convenio colectivo general de seguridad privada, ajeno a la actividad específica de Control de Admisión y Permanencia (CAP). De esta forma, la maniobra “perjudica directamente a los trabajadores y desconoce derechos laborales y salariales específicos de la actividad”.

El gremio remarcó que las firmas prestadoras fueron habilitadas oportunamente ante el Registro de Controladores de Admisión y Permanencia (RECAP) en el marco de la Ley 26.370 y bajo las condiciones del convenio colectivo de SUTCAPRA.

“Pretender aplicar otro convenio implica desconocer esas condiciones y evadir las obligaciones correspondientes. ¡No vamos a permitir que se vulneren los derechos de los trabajadores!”, advirtieron desde el gremio a través del documento.

El medio detalla que ante lo que consideran una violación a sus acuerdos vigentes, SUTCAPRA advirtió formalmente que no descarta aplicar medidas de acción directa durante la realización de los conciertos de BTS en la capital bonaerense.

Tras conocerse la noticia, se generó incertidumbre a dos días de iniciar los tres shows programados por la banda surcoreana, ya que la presencia del personal de admisión resulta imprescindible para habilitar los accesos y garantizar la seguridad del evento de magnitud internacional.

BTS: el fenómeno global del K-pop que moviliza a miles de fanáticos

BTS es uno de los grupos más influyentes de la música surcoreana y logró consolidar una comunidad internacional de seguidores conocida como ARMY. Integrado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, el septeto alcanzó reconocimiento mundial con canciones que combinan pop, hip-hop y R&B, además de coreografías y producciones audiovisuales de gran despliegue.

A lo largo de su carrera, la banda consiguió récords de reproducciones en plataformas digitales y encabezó rankings internacionales. Su impacto también trascendió la música, con una comunidad de seguidores que organiza encuentros, campañas y actividades en distintos países cada vez que los artistas anuncian nuevas presentaciones.

La llegada del grupo a la Argentina genera gran expectativa entre sus seguidores, que esperan verlos en el Estadio Único de La Plata. En ese contexto, el conflicto gremial que se conoció en la previa de los recitales sumó incertidumbre en torno a la organización de los espectáculos.