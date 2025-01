A donde llevó Nicolás Cabré a Rufina en medio del escándalo de la China Suárez y Mauro Icardi

Fue entonces que un furioso Mauro Icardi, después de tantas “pistas” y mensajes ocultos en sus redes sociales, blanqueó su relación con la China Suárez con una serie de fotos en donde se puede ver a la ex Casi Ángeles junto a las hijas que él comparte con Wanda Nara, así como en compañía de Magnolia y Amancio, fruto de la relación de la actriz con Benjamín Vicuña. “El amor vence al odio”, sentenció el delantero, en clara referencia a su ex mujer.

image.png

Pero eso no fue todo, sino que horas más tarde, pasada la medianoche, Icardi redobló la apuesta y compartió un fuerte descargo en el que acusó a la madre de sus hijas de manipularlas psicológicamente.

Quien se había mantenido ajeno a este escándalo mediático hasta el momento era Nicolás Cabré, el padre de Rufina, la primera hija que tuvo Eugenia Suárez. En un gesto que llamó la atención de todos por el timing y por las palabras que utilizó, el actor hizo un posteo de Instagram donde se mostró cariñosamente abrazado a Rufina, a la vez que escribió: “Nuestros días en Pinamar. Paz y mucho amor”.

El viaje de Nicolás Cabré con su hija Rufina

En lo que parece ser un intento por proteger a su hija Rufina de once años y mantenerla al margen de las controversias protagonizadas por su madre, la China Suárez, Nicolás Cabré se refugió con ella y con su novia, la actriz y directora teatral cordobesa Rocío Pardo, en la Costa Atlántica, donde está haciendo temporada de verano con la obra de teatro Los mosqueteros del rey.

image.png

Así, de forma sutil y pacífica, Cabré es el último de los actores secundarios de esta novela mediática en pronunciarse, a su modo, sobre un conflicto en donde los principales perjudicados son los hijos de todos ellos.

En una reciente entrevista, el actor y director teatral habló de cómo hoy maneja su exposición pública a diferencia del joven Nicolás Cabré que solía confrontar con la prensa. “Se trata de aprender y entender que yo también podría haber estado equivocado y haber resuelto las cosas de otra forma. Lo que me molesta, me sigue molestando, pero hoy estamos más tranquilos. Creo que nos tranquilizamos de los dos lados. También, en su momento, el choque me divertía, pero uno va creciendo, las prioridades son otras. No solo fue una mala forma del afuera, hoy resuelvo las cosas de otra manera, estoy más grande”, aseguró.

En ese sentido, remarcó que le sigue molestando “que se invente y se digan pavadas”, aunque reconoció que actualmente da menos para hablar porque está más centrado y su vida pasa por otro lado. “Aprendo mucho de mi hija y entendí que no todo es blanco o negro, sino que hay grises. Así como sucede con los hijos, también se aprende con el tiempo y hasta con las parejas. No está tan mal mostrar lo que se tiene que mostrar y vivirlo con tranquilidad. Si se es feliz y no se daña a nadie, no está mal decir ‘estas son las personas a las que amo y con las que soy feliz’”, señaló.

image.png

Por otro lado, Maxi López, otro de los indirectamente involucrados en el nuevo Wandagate, se expresó de forma similar en las redes sociales y compartió en sus historias de Instagram tres imágenes junto a Valentino, Constantino y Benedicto, fruto de su relación con Wanda Nara. “Bomber, Coco y Benchu”, escribió junto a cada una de las fotos en referencia a los apodos de sus tres hijos mayores, que pasaron las fiestas con él en su nuevo hogar de Ginebra, en Suiza, donde reside junto a la modelo Daniela Christiansson y su hija en común, Elle, de casi dos años.