A qué canal irá Flor de la V tras su salida de Intrusos

Si bien aún no se dieron a conocer los detalles de cuál será el formato del programa, se baraja la posibilidad de que se un magazine que abarque un poco de farándula y actualidad. Ante esto, habrá que ver cómo le irá compitiendo con su ex programa, ya que Intrusos va de 13 a 15hs.

La polémica salida de Flor de la V de Intrusos

Con un extenso comunicado, Flor de la V expuso su abandono de Intrusos: “El lunes 9 de diciembre me despedí de Intrusos del espectáculo. Jamás imaginé que el final de un ciclo tan querido fuera tan amargo y repentino. Como actriz, he aprendido a lo largo de los años que los períodos de trabajo son cortos; por lo general, las temporadas teatrales de verano duran tres meses, a lo sumo ocho. En casos excepcionales, dos años”.

“Estoy acostumbrada a que las cosas comiencen y terminen: es parte de mi profesión y de la vida. No es la primera vez, ni será la última, que me quedo sin trabajo, pero lo que nunca me había pasado fue enterarme por Twitter”, indicó remarcando su profesionalismo ante la decisión.

Sin embargo, ventiló lo que la cayó mal de la situación: “Cuando me citaron para ratificarme que quedaba desvinculada, sin embargo, me sorprendí muchísimo: a pesar de que me reconocían mi labor, la dedicación puesta y que esto había dado frutos, la nueva gerencia decidía terminar mi ciclo. Nunca había pasado por la experiencia de ser despedida y al mismo tiempo reconocida por haber hecho las cosas bien. Suele ser al revés por lo general”.

Y cerró: “Como sea, formé parte de un programa que funciona muy bien, gana en su franja horaria y están muy vendidos los PNT, por eso me descolocó la noticia. Más allá de perder el trabajo en esta fecha, lo doloroso fue que había generado lindos vínculos laborales”.