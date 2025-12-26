A qué se dedicará Nancy Dupláa tras dejar la actuación

La actriz sorprendió al revelar qué profesión podría seguir en caso de dejar la actuación.

La actriz Nancy Dupláa ha recorrido un sinfín de medios de comunicación en las últimas horas donde ha sido entrevistada y se refirió a distintos temas de su vida privada como también públicos que son tema de debate en la cotidianeidad, Luego de su visita al descontracturado programa Las Chicas de la Culpa, Nancy visitó a Julia Mengolini en el programa Mirá quién vino (Futurock).

Durante el programa Dupláa reveló que podría ponerle punto final a su carrera como actriz para abocarse de lleno en una nueva profesión. “Tengo padres grandes y tres hijos, que van y vienen... Hago mis cosas, cursos y talleres.. . Lleno el día con cosas de señora privilegiadaque tiene una casa linda y se puede quedar ahí“, contó.

Más tarde en su relato confirmó y sorprendió: "Lo mío, en un futuro, es la comunicación. No sé cómo, pero por eso me quiero seguir perfeccionando y transformando“. Más tarde sumó: "La comunicación, hoy en día, es una de las cosas más importantes para llegar a la gente y hay que bajar la locura“.

Para cerrar, soltó: “Siento que hay avidez en el medio de la comunicación y locura, entonces hay que empezar a mandar mensajes de paz”.

Qué carreras estudió Nancy Dupláa y nunca terminó

Nancy Dupláa fue la invitada del último programa del año de Las chicas de la culpa (El Trece) y sorprendió al hablar de detalles pocos conocidos de su faceta universitaria.

La pareja de Pablo Echarri se soltó a la hora de referirse a su paso por la facultad antes de consagrarse como actriz y reveló las dos carreras que intentó estudiar y nunca terminó.

Lejos de la actuación, Dupláa apostó a dos carreras antes de encontrar su verdadera vocación. “Empecé dos carreras universitarias. La primera fue Diseño Gráfico. Hice dos años completos”, contó en el programa.

Sin embargo, tiempo después decidió cambiar de rumbo y probó con otra formación. “Estudié para maestra jardinera para bebés de 45 días a 3 años. Hice un año de eso y no me gustó”, se sinceró sobre su segundo intento fallido.

La actuación y el amor por el arte llegaría tiempo después. “Fui a estudiar teatro y ahí encontré otro motor”, reveló y fue en Canal 13 donde dio sus primeros pasos como actriz.

“Fui y me empezaron a llamar, a llamar y llamar, hasta el día de hoy”, contó y recordó que su primer trabajo fue en 1993 en el programa infantil El Agujerito Sin Fin.

El salto a la fama se dio poco tiempo después con la exitosa serie juvenil Montaña Rusa en 1995 convirtiéndola en una de las figuras más importantes de la escena teatral y televisiva.