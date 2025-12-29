Al borde de la muerte: David Kavlin sufrió un infarto y un paro cardíaco tras un partido de pádel

El crudo relato sobre el duro momento que le tocó vivir al periodista cuando terminó de hacer actividad física. La preocupación de su familia.

Inesperadamente, el periodista David Kavlin atravesó uno de los momentos más duros a nivel salud cuando este sábado por la mañana sufrió infartos e incluso un paro cardíaco luego de jugar un partido de pádel en el club Hacoaj en la Capital Federal. Luego de la actividad física comenzó a sentir un malestar que daba constancia de que había un problema que atender.

“Después de jugar al paddle, empecé a sentirme mal . Me encontré con mi hijo Tommy y el malestar aumentó”, contó el periodista en diálogo con Teleshow y reveló: “En la ambulancia, hice un paro cardiaco y en la guardia de la clínica me revivieron. Llegué muerto ”.

Según contó en su relato, fue atendido rápidamente por médicos del club al activar el código rojo. Allí le hicieron un electrocardiograma, confirmaron el diagnóstico y rápidamente llegaron tres ambulancias para trasladarlo a la Clínica La Trinidad de San Isidro .

“Me revivieron y me pusieron un stent. Pero me descubrieron otra arteria que la tengo un tanto tapada, así que me van a poner otro stent en los próximos días... Será mañana o pasado, tal vez”, contó. Este domingo, un cronista de Infama (América) precisó: “Se habla angioplastia".

Kavlin

“La atención de todos acá en la clínica es impecable, desde las enfermeras hasta los médicos. El cardiólogo que me atendió en el club se llama Tomás Vernero, y la enfermera que me atiende como un rey es Silvana Fazzetto, ella es la más importante”, soltó en continuación con su relato.

"Fue de un momento para otro"

Sumado a esto, reveló cuál es el presente laboral y social que lo podría haber llevado a este estado de salud: “Estoy trabajando mucho, en Argentina 12, haciendo Mañana picantes, después conduzco Nuevediario todas las noches y mientras tanto saqué el libro Nos gritan judíos de mierda. La difusión del libro me llevó por todos lados, no paré y eso también me generó bastante estrés”.

“Así que me van a tener que seguir aguantando en la tele. Y ahora también estoy escribiendo el segundo libro. Así que tengo cuerda para rato”, concluyó.

Su pareja, Loli Bigio, aseguró que no tuvo ningún tipo de síntoma previo. “Fue de un minuto para otro, él había terminado de jugar al pádel, hacía muchísimo calor, pero me dijeron que eso no influyó”, aclaró.

“Esa artería estaba 99.9% tapada y la que le van a destapar ahora entre el 60 y 70%. Es decir, ya venía con las arterias tapadas de antes. Ni siquiera se hubiera podido prevenir porque en un estudio no hubiera salido tampoco”, cerró.

Kavlin 1

Preocupación: una ex "Gran Hermano" fue internada de urgencia por un grave problema de salud

Son días difíciles para Silvina Scheffler, conocida por su paso por "Gran Hermano 2007" y por la relación que mantuvo con Nito Artaza hasta 2015: ocurre que la ex participante del reality atraviesa un delicado cuadro de salud que derivó en una internación prolongada y generó preocupación en su entorno y entre sus seguidores. Durante cinco días permaneció en terapia intensiva, bajo estricta supervisión médica.

Según trascendió, la joven fue hospitalizada de urgencia a raíz de un cuadro de leptospirosis, una enfermedad infecciosa poco frecuente pero potencialmente grave. La patología se transmite principalmente por el contacto con agua, suelo o alimentos contaminados con orina de animales infectados, como roedores, perros o ganado. El diagnóstico encendió las alarmas por la complejidad que puede presentar en determinados casos.

La información sobre su estado de salud comenzó a circular a través de periodistas del espectáculo. Fede Flowers fue uno de los primeros en dar detalles y escribió en su cuenta de X: “Está hace una semana en la clínica Bazterrica muy débil, tiene que recuperar y estabilizar los riñones”. Ese dato reveló la seriedad del cuadro, ya que la enfermedad puede afectar órganos vitales.

Silvina Scheffler

La leptospirosis suele aparecer con mayor frecuencia en contextos de inundaciones o en personas que trabajan o circulan en zonas rurales. Si bien cuenta con un tratamiento eficaz cuando se detecta a tiempo, los cuadros graves pueden resultar fatales sin una atención médica inmediata. Por ese motivo, la rápida internación de Scheffler fue clave para su evolución.

Entre los síntomas más habituales se encuentran la fiebre alta de inicio repentino, fuertes dolores musculares -especialmente en las pantorrillas-, cefaleas intensas, escalofríos y enrojecimiento ocular. En circunstancias más severas, la dolencia puede provocar ictericia y comprometer seriamente el funcionamiento de los riñones y el hígado, como ocurrió en este caso.