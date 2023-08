Al borde de las lágrimas, Nicolás Cabré contó el increíble gesto que tuvo su papá antes de morir

“La anécdota es que cuando estábamos haciendo Algo en común con Ricardo (Darín) y Ana María (Picchio) y Silvina Bosco, que también es otra estrellita, mi viejo siempre estaba en la parte de atrás de la platea. Yo aparecía al principio y al final, y yo lo veía. Nunca supe porque él creía que no lo veíamos, porque después cuando llegaba, él venía y me decía ‘¿y qué onda la función?’”, contó emocionado.

“Cuando nosotros hicimos Me duele una mujer, el año pasado, en ese mismo teatro que ahora ya no es el Blanca Potestad, es otro, pero en la sala yo estuve, y yo sé cuál es la butaca que se sentaba él, y yo se la mostró a Rufi, porque era el único lugar en donde yo no tenía que inventarle el lugar, porque hace teatro para mi es estar un poco relacionado con él y a todos los teatros que voy siempre me imagino o le busco un puntito, o hay un brillito que yo veo, o hay un lugarcito donde todas las funciones yo paseo la vista”, agregó.

Nicolás Cabré 1.jpg

El año pasado también había hablado emocionado de su papá, cuando estuvo de invitado en la Peña de Morfi. “Mi viejo fue, es y será mi faro. Y los recuerdos que tengo con él y lo que fue, lo que me enseñó, cómo estuvo y cómo me protegió es algo que me hace sonreír. Siempre”, contó en ese momento el actor.

“Siempre lo tengo presente y por eso sueño con que el día de mañana, cuando la vida transcurra, Rufi me recuerde de esa manera”, agregó Nicolás Cabré.