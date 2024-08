Alberto Cormillot durísimo con Alberto Fernández: “Está mal de la cabeza”

“Pienso lo que piensa todo el país que es un bochorno. Que debemos ser una vergüenza nacional”, dijo Cormillot en una nota con LAM (América). Y agregó: “Nos comportamos como un país poco normal. Alberto lo hizo con la nuestra, vos con la tuya hace lo que quieras, pero no con la nuestra y no en la casa Rosada”.

La notera del programa de espectáculos quiso saber cuáles eran sus sensaciones sobre Tamara Pettinato y aseguró que “se equivocó”. “La sociedad la mira mal, no está contenta con esto. No ven con buenos ojos lo que hizo”, agregó y sostuvo que prefiere “no juzgarla mucho”.

Sin embargo, no tuvo la misma piedad con el expresidente Fernández a quien “sí lo juzgo severamente”. “Está mal de la cabeza. Solo una persona que está mal de la cabeza hace lo que hizo. Un presidente en funciones tiene que tener otra conducta”, concluyó polémico y sin filtros.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/elejercitodelam/status/1826411456885100960?s=61&partner=&hide_thread=false Cormillot y Estefania hablan sobre Tamara Pettinato #LAM pic.twitter.com/acDzw8klPL — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) August 22, 2024

El día que Tamara Pettinato cuestionó a Cormillot

Tamara Pettinato fue letal cuando opinó de la decisión de Alberto Cormillot de volver a ser padre a los 85 años. “No me parece correcto que la gente a los 85 años tenga un bebé. No me gusta que ella tenga 38 y…” había dicho la hija de Roberto Pettinato en Bendita TV (El Nueve).

La mujer del nutricionista, Estefanía Pasquini, no titubeó y usó sus redes sociales para responderle a la panelista del ciclo de Beto Casella. “Creo que más feo es que prendan fuego a una persona…” escribió en ese momento la también nutricionista junto a las imágenes de Tamara en el programa.

La frase fue en alusión al incendio que el 16 de mayo de 2022 tuvo lugar en el departamento donde vivía Felipe Pettinato, hermano de Tamara, y en el que muió el neurólogo Melchor Rodrigo.

Tras el descargo, Tamara recogió el guante y consultada por Socios del Espectáculo (El trece) ironizó: “No sé de qué habla igual. Nada de eso pasó en ningún momento. Dije que a mí no me gusta. Lo lamento. Tiene que asumir que hay gente que no le gusta”.