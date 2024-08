Alberto Cormillot tildó de “ignorante” a Luciana Salazar

El especialista en nutrición y panelista de Cuestión de Peso fue tajante al hablar del tema: “Si lo que la chica no come es carne, no sé por qué le dan vitamina C y D porque la carne no es un alimento rico en vitamina C y D así que creo que es acostumbrar a la niña, posiblemente, a un consumo de medicamentos que uno debería procurar que un niño consuma preferentemente de todas las comidas y en forma saludable”.