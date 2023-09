Alejandra Pradón realizó una fuerte confesión sobre su salud

Marcelo Polino, amigo y panelista del programa, apoyó la valiente decisión de Pradón de hablar públicamente sobre su experiencia. "Me parece que está bueno que lo cuente porque antes era visto como algo vergonzante, pero ahora que nuestra generación se está animando a contar este tipo de cosas, es como que alienta a otros a hacer lo mismo", comentó Polino.

Alejandra Pradón 2.jpg

La famosa vedette también compartió cómo ha abordado su tratamiento y recuperación. "Fui a ver a mi cardiólogo y a todos los médicos que puedas imaginar para que me ayuden. Sigo todas sus indicaciones y hago lo que se necesita. Uno de los consejos que me dieron es que me alejara de las personas a las que no tenía ganas de ver, y tenían razón", agregó.

Después de su aparición en Polémica en el Bar, Alejandra Pradón fue entrevistada nuevamente por el programa Intrusos, donde reafirmó su diagnóstico y su compromiso con su salud. La vedette, consciente de la importancia de su bienestar, ha decidido tomarse un tiempo fuera de los medios hasta sentirse lista para regresar.