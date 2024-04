Alfa reveló la verdad detrás de su salida de Gran Hermano y explotó contra la producción

Embed

“Ya estoy en casa. El tema de la presión lo controlaron, queda ahora el tema de la arritmia”, contó primero con Teleshow, antes de agregar: “Me hicieron tres electroshocks y no lo pudieron controlar. Así que vamos a ver cómo sigue, nada más”.

Qué dijo Alfa sobre su salida de Gran Hermano

En una entrevista con LAM, Alfa explicó las razones detrás de su salida de Gran Hermano: "Salí de la casa porque me había subido la presión y no quería seguir perdiendo tiempo, me fui a hacer los estudios". Además, no dudó en expresar su descontento hacia algunos de sus excompañeros de la casa, como Ariel Ansaldo y Catalina Gorostidi. "A mí Ariel no me gusta en ningún lado", dijo, agregando críticas al ambiente de la casa actual en comparación con su experiencia anterior en el programa.

“Fue una subidita de presión, algo normal, tranqui. Ya está, todo superado solo fue presión y está todo perfecto. Hay Alfa para rato, me van a tener que bancar mucho tiempo”, aseguró el ex participante de Gran Hermano.

Finalmente, Alfa dio su opinión sobre la actual edición de Gran Hermano: “Es otra cosa, es otro programa, no es el mismo que el nuestro. No me gustó para nada, aparte mucha agresión, mucho quilombo, mucha puteada, y esta Catalina que se cree la dueña del mundo. Pero yo no voy a sacar a nadie, la gente sola la va a sacar”.