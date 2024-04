Rosina Beltrán contó qué es lo peor de estar con Furia en Gran Hermano

image.png

"No puede ser que porque 'Furia es así' justifiquemos", reaccionó el panelista. "No, no la justifico", contestó Rosina. Luego, Noe Antonelli se sumó al debate con una pregunta: "¿cómo hacías para aguantar? Porque no caíste en ningún momento con Furia".

"Al principio, las primeras semanas de Furia fueron heavy heavy como ella estaba y a mí me repercutía. Después la vas conociendo y no te queda otra que acostumbrarte, sino te enloquecés. Y no la justifico, pero ella es así desde el día uno", respondió la uruguaya.

"Pero que cambie, porque no se puede convivir así", volvió a acotar Pecoraro. "Es lo mismo que pasó con Alfa en la edición anterior. Al principio era “Alfa, Alfa. Y bueno, es Alfa”. Hasta que un día dijeron basta. Pero vemos todos esos gritos (de Furia) y cualquiera de nosotros podemos decir que es insoportable", explicó Nancy Pazos.

Mauro aconsejó a sus compañeros de Gran Hermano cómo hacer para sacar a Furia de la casa

La relación entre Furia y Mauro ha sido uno de los puntos que más han cambiado la casa de Gran Hermano desde el último ingreso de nuevos participantes. Y a pesar de que en un principio vivían entre ellos un romance idílico, ahora todo parece estar a punto de terminar entre ellos. A tal punto que incluso el propio participante reveló cuál debería ser la estrategia de la casa para poder sacarla a Furia.

image.png

Es que desde su ingreso al programa, la relación entre Mauro y Juliana Scaglione fue tema recurrente dentro de la casa. Esta conexión entre ambos provocó tensiones con otras participantes, como Catalina Gorostidi, quien advirtió a Juliana sobre las intenciones de Mauro, sin obtener respuesta. Durante una acalorada discusión en el living, con la presencia de otros concursantes como Bautista y Emmanuel, Mauro expresó su incomodidad con las críticas que Furia venía haciéndole en los últimos días, diciendo: "Hay cosas que no entiendo, pero eso de pincharme o pelearme para que discuta o entre, me parece que no va". Furia, por su parte, defendió su postura afirmando: "No soy Catalina y no hice eso, dejá de mentir".

A pesar de seguir “estando” con Furia, Mauro parece haberse cansado de las críticas de Juliana contra él y en una charla con otros participante, reveló cuál debería ser la táctica para sacarla de la casa: “Si la quieren sacar (a Furia) no tienen que ir pelea por pelea, ella busca que todos se le pongan en contra porque le sirve. Sean más empáticos, intégrenla mucho más y ahí la cagas”.

Las discrepancias entre Mauro y Juliana han sido tema de interés dentro del reality, mostrando una relación marcada por altibajos y tensiones constantes. Mientras tanto, el público sigue atento a los vaivenes de esta pareja que parece no encontrar la estabilidad en medio del tumulto de emociones que caracteriza a Gran Hermano.