Ana Rosenfeld destrozó a Elba Marcovecchio, la viuda de Jorge Lanata

La disputa legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue sumando capítulos, esta vez protagonizados por las abogadas de ambas partes. Ana Rosenfeld, exrepresentante legal y amiga íntima de Wanda , no dudó en salir al cruce de las declaraciones de Elba Marcovecchio, abogada del futbolista, quien habló públicamente de un supuesto “pseudo secuestro psicológico” en relación a las hijas de la pareja.

Todo comenzó cuando Marcovecchio, en una entrevista en DDM, afirmó: “Hoy las nenas tendrían que estar con el papá. No hay ningún motivo para que no estén con el papá. Lo cual, nosotros estamos viendo es que podríamos estar en presencia de un pseudo secuestro psicológico”. Estas palabras no solo apuntaban a Wanda, sino que también encendieron la chispa del enojo de Rosenfeld.