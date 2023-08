Andrés Calamaro regresa a Neuquén: ¿Cuándo y dónde actuará?

En esta nueva visita a la Patagonia, el ex Abuelo de la Nada estará acompañado en escena por German Wiedemer (teclados), Mariano Dominguez (bajo), Julián Kanevsky (guitarras) y Martin Bruhn (batería). Con esa formación, Calamaro también atravesará Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica y Puerto Rico.

Las entradas ya están a la venta en el portal de esntradauno.com, en Flipper (Av. Argentina 179) y en las boleterías de Casino Magic (Planas 4005). En Cipolletti, los tickets se pueden adquirir en el Centro Cultural Cipolletti, ubicado en Fernández Oro 57)

En una entrevista con el portal mexicano El Universal, el creador de “Flaco” aseguró no sentirse un ícono musical. “No sé si considerarme un ícono, lo que tengo es un puñado de canciones conocidas, diría que tengo 10 o 15 canciones icónicas, para no desperdiciar la palabra, pero estoy detrás. Le dejo el protagonismo a las canciones, yo soy un individuo”, afirmó Calamaro, quien lleva más de cuatro décadas de trayectoria. Y acotó: “Sinceramente, no sé qué se entiende por ícono, ¿sería una leyenda? Tiene que ser porque llevo bastante tiempo haciendo esto mismo, al principio en un lugar más doméstico y sencillo, esperando cómo sobrevivir con una experiencia interesante con la música”.

Andrés acaba de lanzar su nuevo disco, Razmatazz, que es el rescate de un concierto grabado en vivo en la emblemática sala de Barcelona durante la gira de presentación de On the rock, en 2010.