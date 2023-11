Andrés Calamaro salió a bancar a Javier Milei

Si bien prohibió los comentarios en las publicaciones y después las borró, las capturas quedaron plasmadas en X (ex twitter), donde en pocos minutos se volvió tendencia.

Y agregó: “Los opositores del cambio no son oposición, aunque tampoco ven con buenos ojos al candidato del “no cambio”, solo suponen o dan a entender que es un mal menor agitando el miedo a “perder derechos” o privilegios”.

“El cambio discute el número exacto de “desaparecidos” y propone un giro liberal inspirado en la Década Carlitos. Propone desmantelar el Banco Central y un sistema mixto de financiación de asuntos de orden público como la salud y la educación. Reducir ministerios y secretarías, menos funcionarios”, continuó el artista.

En otro tramo del texto, El Salmón apuntó: “Muchos colegas optan por no opinar y hacen bien, pedir el voto para un candidato o tendencia tampoco es grave ni equivocado, pero un voto inverso o voto “del miedo” es extraño”. Luego continuó: “No tengo intereses en juego, pero soy residente en Argentina y pago impuestos. El SIDE y el AFIP operan juntos en una suerte de mafia extorsiva, esto ocupa las portadas de los periódicos ahora mismo. Claro que me conviene no decir nada”:

“Puedo ser cínico y demagogo y agitar el miedo a la vuelta de la dictadura o la pérdida de derechos, pero sería cínico y mentiroso. Es imposible que vuelva una dictadura por varios motivos, Estados Unidos y los partidos gobernantes fueron socios de las dictaduras y depende de ellos”, sostuvo en el texto con un claro mensaje de cara a la definición del ganador de la presidencia entre Massa y Milei.