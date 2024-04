Ángel de Brito contó por qué Milett Figueroa era "insoportable" en el Bailando

El periodista Ángel de Brito habló en su programa de televisión de América, LAM, que Milett Figueroa, la actual pareja de Marcelo Tinelli, no tenía la mejor reputación en la presente edición del reality que se emite por América.

Es más, la picante información que brindó el conductor del programa habló acerca de lo poco que soportaban a Milett, y dio detalles de una situación que también involucraba a la madre de la modelo peruana.

En primer lugar, de Brito aseguró: “A su mamá, Martita, y a Milett no se la fumaba nadie en el Bailando. Yo lo vi. Yo soy testigo, no me lo contó otro”.

Por qué Milett Figueroa se ganó la fama de insoportable en el Bailando 2023 _ Ciudad Magazine - Google Chrome 2024-04-24 16-44-34.mp4 Ángel de Brito sobre Milett Figueroa

"El primer día le pregunté a las chicas que siempre me maquillan y peinan: ‘¿Y, qué onda los nuevos?’. Y me dijeron: ‘La que es insoportable es la de Perú’. Todavía no sabían ni el nombre", continuó relatando el especializado en farándula.

Tras la pregunta del periodista, le explicaron que el principal inconveniente de Milett era con quien asistía a las galas: “Les pregunté por qué y me dijeron ‘porque viene con la madre, que es una pesada. Nos quiere enseñar a maquillar y a peinar, nos da directivas’”.

Ángel de Brito habló sobre la relación de Tini y De Paul

image.png

En sus redes sociales, el periodista abrió una caja para que los usuarios le hagan consultas de cualquier tipo. Allí, un seguidor quiso saber acerca de la relación del futbolista y la artista: “¿Tini y De Paul empezaron a salir cuando él estaba casado? ¿Cuál es su opinión?”.

Fiel a su estilo polémico, Ángel decidió dar su parecer, a pesar de ser allegado a la familia de la artista: “Ellos dicen que no. Pero nadie se los cree. Hasta tuvo que explicarlo en una canción”. Así se despachó de Brito, polémico con la cantante que usó una de sus nuevos temas para dejar en claro que todo lo que se dijo en contra de ella no era verdad.