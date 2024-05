Ángel de Brito reveló cuáles son las dos deudas pendientes en su vida

Sin lugar a dudas Ángel de Brito es uno de los conductores más importantes que tiene el mundo del espectáculo en la Argentina. Y en su extensa carrera se ha podido dar todos los lujos posibles y entrevistar a algunas de las figuras más importantes de la televisión y la farándula argentina. Sin embargo, tiene al menos dos pendientes que aún hoy no pudo cumplir.

“No es que quiera hacer la nota… que sueño con la nota a… pero si hay notas que me gustaría hacer, obvio”, reveló Ángel de Brito. “¿Cómo cuál?”, le preguntó el conductor de radio. “Sabatini (Gabriela). Siempre contesto lo mismo, o Charly (García) también”, admitió Ángel antes de explayarse un poco más en sus elegidos: “Son esos entrevistados que querés tener. Por ejemplo, Gaby, que nunca, nunca habla. Nos olvidamos la voz de Gabriela y a mí me parece uno de los mejores ejemplos de nuestro país”.

Embed "Sueño con la nota a Charly García y a Gabriela Sabatini", @AngeldebritoOk en @vueltamediaok pic.twitter.com/khUzw57NUy — Urbana Play 104.3 FM (@UrbanaPlayFM) May 27, 2024

Ángel de Brito reveló porqué Gabriela Sabatini no habla con la prensa

“De todo. Sí, ni hablar”, concedió Sebastián Wainraich. “Del deporte, del bajo perfil”, sumó el conductor. “¿No crees que no habla porque padeció la prensa?”, le preguntó Pablo Fabregas, co-conductor del programa.

“Yo no sé qué padeció, si es la prensa justamente, pero creo que padeció cosas y por eso elige el verdadero bajo perfil. No es que es mala onda, porque la mina, vos te la encontrás acá por la calle, te saluda lo más bien”, reveló Ángel de Brito.

“Se saca foto con los fans, es súper agradable. Pero a Gaby, nunca la tuve así mano a mano en una nota”, enumeró el conductor de LAM. “¿Y le escribiste?”, le preguntó Julieta Pink, también co-conductora de Urbana.

Ángel de Brito contó porqué no le escribió a Gabriela Sabatini

“Me dio como un poco de pudor pedirle”, admitió Ángel de Brito antes de aclarar el porqué de su vergüenza: “Porque además realmente me genera admiración”. “ Claro, ya se sabe que no da notas además”, coincidió Pink. “Y viste que por ahí la incomodás para que te diga:‘Bueno, sí, más adelante’ o alguna de esas cosas”, explicó Ángel antes de aclarar: “El peor recibir el más adelante que no preguntarle. Así que bueno, si está escuchando Gaby y quiere hacer la nota la hacemos”.

“No, que nos la dé a nosotros”, bromeó Wainraich. “La compartimos, la compartimos”, respondió Ángel de Brito siguiéndole el juego.