Quién es el familiar que va a ganar el premio en Gran Hermano

Quién es el familiar que se perfila para ganarse una casa en Gran Hermano

Según la encuesta que lanzó Diario Show, el familiar que tiene menos chances sería Francisco, el hijo de Darío, con un 8,9% de los votos. En segundo lugar, seguiría Delfina, la hija de Virginia, con el 25,4% y muy cerca, quedaría Facundo, el amigo de Martín, con el 30,7% de los votos. Según ese sondeo, Franco, el hermano de Bautista sería el candidato a llevarse la casa con el 35%.

encuesta gran hermano 1.JPG Una encuesta da como ganador de la casa de Gran Hermano al hermano de Bautista Mascia.

Pero, en la que lanzó Diego Poggi, el ganador sería otro concursante de los familiares. Según el miembro del programa de streaming de Gran Hermano, sería Facundo, el amigo del Chino, el que se llevaría el premio. Sin embargo, el sondeo del locutor contemplaba a Noelia, la amiga de Emma, que ya abandonó la casa por decisión de Bautista, el líder de la semana.

Además, este fin de semana será muy distinto, ya que en esta ocasión ningún jugador fue nominado y nadie dejará la casa. Con excepción de los familiares y amigos que se empezarán a ir durante la gala, hasta que quede el último de ellos por reunir la mayoría de los votos y será el que se adjudique la vivienda.

La fuerte acusación de Mauro Dalessio contra Gran Hermano

Mauro Dalessio dijo adiós de la casa de Gran Hermano y en cada entrevista que brinda en los programas de la farándula enciende la polémica con respecto a sus compañeros. Pero, a su vez, en diálogo con el programa Se Picó, conducido por Gastón Trezeguet en el streaming República Z, cargó contra el manejo de la producción de GH.

encuesta gran hermano 2.jpeg La encuesta de Diego Poggi da a otro familiar como ganador de la casa de Gran Hermano.

En sus declaraciones, el jugador que fue la pareja de Furia Castiglione, contó la llamativa forma en la que fue convocado para la actual edición del reality: ”Esta edición no la vi, miré la anterior para ver quién me había ganado y ésta, como no me anoté, estaba en otra, y no la vi”.