Cuál es la participante de Gran Hermano que tiene moscas en la ropa

mauro sobre gran hermano.jpg Mauro Dalessio contó qué participante de Gran Hermano tiene moscas en su ropa.

Qué dijo Mauro Dalessio de la participante de Gran Hermano que tiene moscas en su ropa

“En el chat preguntan ‘¿Flor tiene olor?’”, lo indagaron a Mauro Dalessio, que estaba cerca de la computadora donde se veían los mensajes de los espectadores del ciclo. “¿Flor tiene olor?”, quiso saber el influencer sobre Flor Regidor, que durante su presentación en el casting, reconoció que no le gustaba bañarse y que, cada vez que lo hacía, era de forma express.

“No tiene olor, pero hay una muy divertida de Flor. No se bañó por tres días y estuvo con las mismas medias tres días seguidos”, confesó Mauro sobre su excompañera y reveló que un insecto salió de su ropa cuando se las quitó. “Cuando se las sacó, salió una mosca”, se burló el exparticipante, sin filtros, del asqueroso episodio.

Qué dijo Isabel De Negri de Florencia de Gran Hermano, tras reconocer que le gusta Nico

Isabel De Negri dejó una fuerte impresión en su reciente visita al programa de streaming "Fuera de Joda", relacionado con Gran Hermano. Durante su aparición, no solo expresó su afecto por Nicolás Grosman, uno de los participantes del reality, sino que también lanzó duros comentarios sobre la nueva pareja de Nico, Florencia Regidor.

florencia gran hermano.jpg Florencia Regidor, de Gran Hermano.

El miércoles por la noche, Isabel sorprendió a todos al confesar abiertamente sus sentimientos hacia Nico. "Yo a Nico lo quiero mucho y me encantaría tomar algo con él cuando salga de la casa", afirmó sin dudarlo. Esta declaración encendió la mesa y generó una serie de comentarios y reacciones.

La Tora aprovechó el momento para hacer una observación chicanera: "Igual, Florencia no te va a dejar que se tomen el vino". "Florencia me chupa un huevo”, disparó. Isabel continuó con sus declaraciones polémicas: "Primero que se bañe, que se lave bien la cotorrita y después hablamos. No me gusta la gente que no se baña todos los días”.