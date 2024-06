Ángel De Brito reveló porqué no habrá Bailando ni Cantando este 2024

El Bailando no volverá este año

Ángel de Brito fue claro y directo: “No hay Bailando, no hay Cantando, no hay plata”. Esta declaración refleja los problemas financieros que enfrenta América TV, que han impedido la producción de estos shows emblemáticos. No es la primera vez que el canal atraviesa dificultades económicas; anteriormente, había tenido problemas para pagar los sueldos de algunos de sus empleados, situación que fue ampliamente discutida en varios programas de televisión, pero que finalmente se resolvió.