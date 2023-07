Ángel de Brito reveló que ex Angelita se separó de manera inesperada

Cuando se trata de dar primicia, Ángel de Brito no tiene problemas en deschavar la separación de nadie, ni siquiera de una excompañera suya. Por lo que todas sus angelitas saben que tenerlo cerca puede ser un arma de doble filo. Tanto es así, que fue él quien reveló la separación de una de sus ex compañeras de trabajo.

“Se separó de su novio, que fue famoso porque ella en realidad venía de una historia de mucho tiempo, muy nombrada en los medios y que haya presentado a un novio fue también una noticia”, siguió. “¿Y va a ser noticia su separación o no le importa a nadie?”, le preguntó Mariana. “Y... si cuenta la verdad va a ser noticia, pero si no puede pasar de largo”, admitió Ángel.

“A mí me lo contaron, pero no me lo dijo ella. Ella me dijo: ‘se acabó la magia’”, aclaró el conductor antes de agregar: “Muy frase de ella, muy aburrida”. “Ah, ¿es aburrida?”, preguntó Mariana sorprendida. “No”, se corrigió rápido Ángel y aclaró: “Para no armar más quilombos de los que ya tuvo”.

“Se separó de su novio tras 8 meses de relación Nequi Galotti”, anunció Ángel antes de agregar: “Que fue noticia justamente porque había encontrado el amor nuevamente después de la muerte de su esposo”. “Ah, para mí la noticia es que Nequi Galotti es calienta sillas”, bromeó Mariana Fabbiani.

“El viernes vinieron de Europa y lo fletó Nequi. Ella dice que se acabó la magia, pero la verdad es que lo rajó. Nequi tiene que aprovechar para volver al ruedo”, cerró Ángel de Brito.