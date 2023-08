Angel de Brito reveló quién fue la mejor Angelita en los 8 años de LAM

El periodista, sin vueltas eligió a su “angelita” más antigua. “Yanina. Empezó siendo una de las ocho y en ocho años lo dio todo”, señaló, sobre la panelista que durante sus últimas vacaciones en Brasil lo reemplazó en la conducción. “Se fue con amigos, está con Caro Molinari. No sé a qué lugar, no hablé con él, no le pregunté. No está en Río, fue al norte, a una playa”, había señalado la mujer de Diego Latorre.

La panelista dejó el aire por un malestar relacionado con su salud. “Le mandamos un beso a Yanina que se descompensó un poquito y por eso está libre su sillón. Le bajó un poquito la presión”, señaló De Brito, que aseguró que Latorre fue asistida por el productor del ciclo Pepe Ochoa.

“Andaba mal del estómago y desde hace unos días que venía sintiéndose así. En el corte tuvo ese problema, así que Pepe ya la llevó a su casa. Está bien, solo se sentía un poco mal y prefirió irse antes”, detalló el conductor

El conductor contó que la esposa del exfutbolista Diego Latorre tenía la intención de permanecer en su lugar y finalizar el programa, sin embargo consideraron que se retire antes era la mejor opción.

Sin embargo, Yanina Latorre volvió este jueves al programa y explicó que le pasó. “Creo que me intoxiqué, ya venía con una sinusitis y cada vez que me sucede empiezo con la misma batería de medicamentos que son fuertes y no tomé el protector gástrico. Y ayer fui a almorzar a un restaurante en Palermo, me comí un sándwich de salmón que creo que me cayó mal”, detalló. “El pescado es complicado y donde fui era un lugar de carnes, no de pescado”, agregó.