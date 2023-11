Anna Chiara del Boca cumplió 23 años y así fue su festejo

"Siendo del todo (y demasiado) honesta admito que no creí llegar a esta edad pero lo hice. En los últimos 365 días, vencí miedos fundamentales y le tomé el gustito a mi propia compañía. Impensado. Innovador. Recomiendo", escribió la joven.

En las imágenes se puede ver que recibió flores, sopló las velitas en una torta de cumpleaños de chocolate con cobertura de glaseado y frutillas, ambientó la celebración con una decoración basada en temática de Hollywood y cerró el festejo con un carnaval carioca.

ANNA CHIARA DEL BOCA.jpg Uno de los regalos para Anna Chiara del Boca fue la entrada para ver el recital de Taylor Swift en River.

"Me di cuenta que no se puede desear ser feliz sin ejercer con dedicación el intento. A diferencia del año pasado, no sople lo que quiero dejar, agradecí lo que sí tengo y es altamente invaluable", reflexionó Anna en el posteo de su cumpleaños.

El emotivo mensaje de Andrea del Boca para Anna Chiara

Por el mismo medio que si hija, Andrea del Boca le dedicó unas tiernas palabras a su hija, junto a un álbum de fotos de la infancia de Anna. "Hace 23 años, mientras LuisMi cantaba Sueña, te mire a los ojos por primera vez. En ese instante conocí el amor incondicional. Te admiro, respeto, acompaño, aprendo de vos y a tu lado, SOS UNA GRAN MUJER.!!", expresó la actriz en Instagram.

"Viniste a este mundo con una misión. Que tus sueños sean tus logros en la vida. Gracias por elegirme como tu mamá. Gracias por enseñarme a ser mamá. Te amo con el alma", escribió, a flor de piel, Andrea del Boca.

