Anna del Boca entró a la casa de Gran Hermano y fue contundente

La hija de Andrea del Boca tuvo un inesperado gesto con algunos de los participantes de Gran Hermano. Qué hizo ni bien entró.

Gran Hermano Generación Dorada vivió una noche única con el regreso de “Congelados”. La protagonista fue nada más y nada menos que Anna del Boca, la hija de Andrea del Boca que sorprendió al ingresar a la casa.

El ingreso se dio a horas de la salida de Andrea del Boca tras el fuerte accidente sufrido en la cocina de la casa que terminó con fuertes heridas en su rostro. Fue así que la hija de la actriz entró para buscar la valija y las pertenencias de su madre, pero aprovechó para deslizar algunos comentarios a favor de dos participantes.

“¡Qué energía pesada! ¡Qué emoción! Hola Manu, sabes que en mí tienes una aliada siempre, gracias “, comenzo diciendo, al ver a Manuel Ibero .

Luego, se acercó a otra jugadora que estuvo muy cerca de su mamá: “Necesito abrazar a Yipio, te quiero, sos una mujer hermosa, gracias”, atinó a decir, además de dejar en claro que la quiere ver en la final.

La joven se presentó para quienes no la conocían y lanzó un filoso mensaje que deja abierta la posibilidad a un nuevo ingreso. “Voy a ser clara, hay Del Boca para rato. Y que esta visita sea un símbolo de la fortaleza que tenemos”, dijo.

La frase contundente llegó minutos antes de su salida: “¡Cuiden la casa, en cualquier momento vuelvo! Ojo conmigo. Y a los perritos falderos, que ladren y sigan ladrando. El que se porta mal no le dan el premio. Y tampoco el cariño de la gente”.