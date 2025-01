Aseguran que Enzo Fernández se reconcilió con Valentina Cervantes

A tres meses de anunciar su separación, Valentina Cervantes y Enzo Fernández , según trascendió en distintos medios, habrían vuelto a apostar al amor. Después de un llamativo ida y vuelta en redes sociales cargado de me gustas y diferentes indirectas, la pareja fue vista de la mano en Londres .

Para sumar más detalles al tema instalado por Ochoa, la panelista Julieta Argenta comentó el diálogo que había mantenido con Valentina Cervantes: “ el martes hablé con Valu, había mucho revuelo en redes por el tema de los me gusta ”. Luego, la periodista, leyó las palabras textuales de la respuesta que recibió por parte de Valentina, la pareja del futbolista: “ Todo bien por suerte. Todo normal, en unos días vuelvo para Argentina ”.

Cervantes.jpg Valentina Cervantes y Enzo Fernández

En esa línea, Ángel de Brito, el conductor LAM, agregó: “ A mí me dijo que estaban pasando buenos momentos con los niños, yo me imaginé ”. Si bien la influencer y el jugador del Chelsea habían puesto punto final a su vínculo a finales de octubre del 2024, siempre mantuvieron una buena relación no solo por sus hijos sino también por los años compartidos, los momentos atravesados y el crecimiento en conjunto siendo tan jóvenes.

Ruptura y Rumores...

A lo largo de estos meses mucho se habló sobre el futuro de esta pareja y la posibilidad de que Enzo Fernández comenzara una nueva relación con artistas reconocidas de nuestro país. Sobre todo, en referencia a los rumores que circularon sobre un posible romance entre el mediocampista de la Premier Ligue y la cantante rosarina, Nicki Nicole. En ese contexto, Cervantes visitó el programa “Ángel Responde”, que se realiza en Bondi (canal de streaming) y habló sobre estas versiones.

“¿Lo de Nicki, Nicole y Enzo es verdad? ”, comenzó preguntándole Ángel de Brito al recibir a la joven influencer. Cervantes no dudó en responder a los rumores que circulaban y afirmó: “ No que yo sepa ”. Con la intención de saber más al respecto, el conductor consultó: “ ¿Le preguntaste? ”. En ese momento, Valentina Cervantes respondió sin titubeos: “ Sí, yo le pregunté. Dijo que no ”.

Dudando de la sinceridad de la joven, Ángel continuó su interrogatorio: “¿Te diría? ”. Aun así, Valentina no perdió su tranquilidad y siguió contestando cada consulta con firmeza, dando veracidad a las palabras del jugador del Chelsea: “ Sí, yo creo que sí. En algunas ocasiones creo que se habrán juntado en el mismo grupo. Pero más de eso no. Pero de ahí en adelante no lo sé. Capaz si en cinco meses salen, qué sé yo ” concluyó Cervantes.

Cómo fue la separación de Enzo Fernández y Valentina Cervates

A través de un comunicado en redes sociales, la influencer y el futbolista dieron a conocer la noticia de su separación “con Enzo hoy decidimos tomar distancia uno del otro, pero siempre vamos a ser familia y nos vamos a apoyar en todo porque hay dos niños en el medio que necesitan mucho de nuestro amor”, expresaron en su cuenta de Instagram.

Sumado a ello, en todo momento, Valentina intentó desmentir rumores de conflicto que circulaban en el ambiente mediático, resaltando la buena relación que mantiene con el jugador. “Yo sé la persona y el excelente padre que es Enzo, y el corazón que tiene. Y con eso me basta. No quieran crear guerras donde no las hay ”, añadió la joven, pidiendo que se respete la decisión de la pareja y no se alimenten especulaciones infundadas.

Valentina Cervantes.jpg Valentina Cervantes y Enzo Fernández

Dichas versiones sobre una crisis en la pareja comenzaron a conocerse en las emisiones de LAM, en el que los panelistas afirmaban que Enzo Fernández era quien tomaba la decisión de terminar la relación. “ Lo cierto es que hace diez días, Enzo le dijo a Valentina que se quería separar ”, comentó Julieta Argenta en el programa de espectáculos, asegurando que para Valentina fue un “ baldazo de agua fría ”.

Además, Argenta comentó que, internamente, en la Selección Argentina ya se conocían esos rumores de separación, aunque muchos pensaban que la iniciativa de la decisión habría sido por parte de Valentina Cervantes. “Todos pensaron que la separación venía por el lado de ella, porque recordemos que Enzo es un chico de 23 años, que tuvo una vida muy acelerada ”. Fernández, quien fue padre a temprana edad, le habría expresado entonces a su pareja su deseo de vivir “ esa etapa que él salteó por apostar a la familia ” detalló la panelista de LAM.

Cómo comenzó la relación de Enzo Fernández y Valentina Cervantes

Ambos se conocieron en 2018, cuando ambos eran apenas adolescentes, aunque eran vecinos del partido de San Martín, se cruzaron por primera vez en Mar del Tuyú durante unas vacaciones familiares, en un momento que marcaría el inicio de su relación. Desde entonces, ella lo acompañó a él en cada paso de su carrera, incluyendo su paso por River Plate, su transferencia al Benfica de Portugal, su posterior incorporación al Chelsea de Inglaterra y su irrupción en la Selección Argentina, donde se convirtió en una pieza clave de la Scaloneta. Valentina y Enzo han sido padres muy jóvenes y hoy tienen dos hijos: Olivia y Benjamín, ambos representan el amor y el respeto que sus padres se tienen y es por ellos que las decisiones que se han tomado y en esas formas, inculcándoles que siempre estarán acompañados por ambos y que los escándalos mediáticos no serán parte de su crecimiento.