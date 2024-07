Así es la vida de Picky Paino, la "ganadora" de Expedición Robinson, en Ibiza

"El viaje se demoró hasta que nos sentimos seguras y viajamos en 2022, con un poquito de miedo. Cerré la puerta de mi casa pensando en que volvía en unos meses y hasta teníamos pasajes de vuelta, pero no volvimos más", contó Paino sobre su nueva vida en España. Inicialmente, se establecieron en Madrid, pero luego se mudaron a Ibiza, donde Paino encontró un entorno que les abrió muchas oportunidades. "Llegamos y se nos abrieron un montón de posibilidades. Como dicen, la isla te recibe y te abre todos los caminos o te expulsa. Y a nosotros nos abrió caminos y estamos muy bien", comentó.

Cómo es la nueva vida de Picky Paino

A pesar de la percepción de Ibiza como un lugar de fiestas interminables, Picky Paino descubrió un lado más tranquilo y espiritual de la isla, donde puede conectar con la naturaleza y disfrutar de una vida más pausada.

En su nuevo hogar, Paino sigue dedicada a la actuación y otras actividades creativas. "En teatro tengo momentos de mucho trabajo y otros no. Por ahí no pasa nada, no hay audiciones hasta que la cosa se vuelve a retomar. Por suerte aprendí cómo funciona y tengo una vida muy rica en todos los sentidos, no estoy sentada esperando que me suene el teléfono", explicó.

Además, ha explorado su lado espiritual y creativo, publicando un libro titulado Propio (tu mundo). "No sé cómo surge, lo espiritual aparece. Creo que siempre fui una persona muy sensible, eso sí lo reconozco y creo que dentro de eso viene adjunta una búsqueda un poco más profunda para ir dándole sentido a esa emocionalidad que aparece todo el tiempo", reflexionó.