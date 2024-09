Así está hoy el niño "Me gusta el arte" a diez años de su video viral

El hecho de hablar sobre su fanatismo por Liniers con una voz particular generó que Juan Sánchez se vuelva una persona reconocida en las redes. Sin embargo, muchas personas utilizaron este contenido para burlarse de él. Pese a su video viral , con 20 años, admitió que no llegó a afectarlo.

“Si fui famoso, no me di cuenta. No sé si me consideraría famoso”, expresó en una nota que brindó con TN. Es que el joven que ahora tiene 20 años, expuso que fue su madre quien se encargó de protegerlo de la maldad de las redes sociales para que su infancia no se vea afectada.