Tras los escándalos, Marina Calabró habló sobre su romance con Rolando Barbano

Tras el escándalo que vivieron en los Martín Fierro de la radio, todo parecía terminado entre los dos periodistas. Pero no.







Marina Calabró y Rolando Barbano

La relación entre los periodistas Marina Calabró y Rolando Barbano ha sido un tema recurrente en los medios, especialmente tras la serie de idas y vueltas que protagonizaron. A pesar de que parecía que su vínculo había llegado a su fin, los periodistas decidieron darse una nueva oportunidad y, recientemente, disfrutaron de una romántica escapada a Brasil.

En su entrevista con el ciclo de Ángel de Brito, Marina Calabró se refirió a las fotos que capturaron el momento romántico con Barbano en la playa. "No me van a creer, pero no vi nada. Porque si te vas dos días y te pones a leer... Vi la foto, pero es una foto de re contra mega afano. No estoy ni en pose ni en nada. Esas fotos son un peligro", expresó, visiblemente sorprendida por la repercusión. Además, añadió con humor: "Esas fotos son tremendas, una del mediodía o dos de la tarde. No estás cuidando la pose, viste. No es como cuando estás en Instagram. Esta foto es a suerte y verdad". Con estas palabras, la periodista dejó en claro que no esperaba que los paparazzi captaran esos momentos.

Marina Calabro 1.jpg La foto de Marina Calabró y Rolando Barbano Cómo fueron las vacaciones de Marina Calabró y Barbano La escapada de la pareja a Brasil también fue objeto de comentarios en el programa, con detalles que dieron que hablar. Yanina Latorre mencionó que la relación entre ambos estaba en una fase de "cuasi trampa", ya que aunque no estaban ocultándose por completo, sí evitaban hacer declaraciones públicas sobre su romance. "No están de trampa, pero es cuasi trampa porque se ocultan, no hacen declaraciones. Están solos. No hay terceros en discordia por ahora", afirmó Latorre, quien también comentó el lujo del viaje: "El hotel es carísimo. Se fueron en clase turista, pero al mejor hotel de Brasil".