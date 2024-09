Vacaciones y amor: a dónde se fueron juntos Marina Calabró y Rolando Barbano

Ante el hermetismo que desean mantener, Ángel de Brito los expuso: “Porque se ocultan, no hacen declaraciones. Están solos. No hay terceros en discordia por ahora. Hubo varios, pero por ahora no los hay. Una pareja tumultuosa, tóxica”.

A dónde fueron de viaje Rolando Barbano y Marina Calabró

Finalmente, Yanina Latorre contó cuál fue el destino elegido por Marina Calabró y Rolando Barbano: “Fueron a un país vecino. El hotel es carísimo. Se fueron en turista, medio miserable el tema, pero es el mejor hotel de Brasil. Están en Río de Janeiro. La situación en el check in fue muy hermosa. Él miraba al piso y ella sacó la tarjeta y pagó. Él no puso nada. Ella es inconfundible. Marina Calabró y Rolando Barbano”.

Marina Calabró-Rolando Barbano-2.jpg

Si bien el viaje se dio para fortalecer el vínculo, la llegada a Brasil expuso la forma de ser de cada uno. Es por eso que la panelista detalló cómo los sientan estas vacaciones amorosas: “Lo único que él la besa todo el tiempo sin parar. Se besaron todo el vuelo, en la fila también. Tienen tanta mala suerte que hay una amiga mía en el vuelo y una amiga mía en el hotel”.

Fue así como se expuso en el programa algunas de las imágenes de Marina Calabró y Rolando Barbano ingresando en el hotel: “En la foto se lo ve a él con su mochila. Ella es la que habla y toma más o menos la voz de mando”.