Se conoció el motivo por el que Marina Calabró visita regularmente a una médium

Sin embargo, los ida y vuelta de la pareja son constante y Calabró intenta de distintas maneras volver a fortalecer la relación con quien era su compañero de trabajo en radio Mitre, puesto que dejó en medio de la separación que atravesaron. Ante esta situación, en las últimas horas llamó la atención un viaje de Marina a Santa Fe, lugar al que Marina habría viajado con un fin particular sobre la pareja.

marina calabro portada.jpg

Sumado a esto, afirmó que Calabró le ofrendó el celular prometido y agregó: “Esto es creer o reventar. Yo no creo en estas cosas, pero parece que Marina sí”.

Marcela Tauro desmintió a Pampito

Sin embargo, la periodista Marcela Tauro, quien conocería a la persona que visitó Marina según reveló en su programa Ángel de Brito, desmintió a Pampito: “Es mentira lo que contó Pampito, porque no fue a ver a una bruja. Era una medium, que no es lo mismo, y no fue ella”.

Y agregó detalles: “No hubo ‘agua de tanga’, ni un ‘amarre’, ni nada. Nunca se le fue el novio, ¡no es verdad! Lo que pasó es algo más serio. La medium se conecta con los muertos, había una señora que tenía un mensaje del papá para Marina y fue contactada por eso”.

Marcela Tauro.jpg

Iliana Calabró reveló cómo quedó la relación con su hermana Marina tras el escándalo familiar

El año pasado, a principios de diciembre, las hermanas Iliana Calabró y Marina protagonizaron un escándalo mediático que acaparó la atención de todos. En el programa PH, Podemos Hablar, Iliana confrontó públicamente a su hermana, reclamándole que se involucrara más con la familia. Esta discusión se convirtió en un foco de tensión entre ellas, a pesar de que luego lograron una reconciliación. Sin embargo, el conflicto volvió a surgir cuando Iliana expuso públicamente la relación de Marina con el periodista Rolando Barbano, lo que generó nuevas tensiones entre las hermanas.

A pesar de este segundo desencuentro, parece que las hermanas han vuelto a encontrar la armonía, y Iliana Calabró recientemente compartió detalles sobre el estado actual de su relación con Marina. En diálogo con Intrusos, Iliana expresó: "Las cosas con mi hermana están muy bien. Estuvimos charlando ayer. Ahora no tengo mucho tiempo porque estamos de gira, pero donde hay amor, hay amor". Estas palabras reflejan un deseo de mantener la paz familiar, a pesar de los altibajos que han enfrentado.

Qué dijo Iliana Calabró sobre su relación con Marina

Iliana también recordó el breve período en el que estuvieron distanciadas, aclarando que solo duró una semana. "Siempre voy a buscar reencontrarme con mi hermana, aunque a veces ella se hace la difícil", confesó la actriz, dejando entrever el cariño que mantiene hacia Marina, a pesar de las diferencias. Sobre cómo ve a su hermana actualmente, Iliana comentó: "La veo muy bien, con un poco menos de trabajo". Esto último parece hacer referencia a la renuncia de Marina al programa Lanata sin filtro, una decisión que Iliana atribuye a la capacidad de su hermana de escuchar consejos y reflexionar sobre su vida profesional.

Ileana Calabró.

En cuanto a la relación de Marina con Rolando Barbano, Iliana prefirió mantener un perfil bajo, aunque expresó su felicidad por ver a su hermana contenta. "Están bien. Me pone feliz verla contenta", dijo, y luego bromeó: "No me hagas entrar en detalles porque estamos bien y queremos seguir felices por la vida". Esta actitud demuestra el deseo de Iliana de evitar más conflictos y mantener la buena sintonía familiar.

Qué dijo Iliana Calabró sobre la relación de Marina y Rolando Barbano

El periodista de Intrusos también aprovechó la oportunidad para recordar el incidente en los premios Martín Fierro de la Radio, donde Barbano había "ninguneado" a Marina, lo que generó un distanciamiento en su relación. Sin embargo, Iliana confirmó que, a pesar de ese mal momento, su hermana y el periodista han logrado reconciliarse. "Sí, y está con un poco menos de trabajo. ¿Viste que me escucha?", respondió Iliana con un toque de humor, haciendo alusión a los consejos que le habría dado a Marina.

A pesar de las dificultades que han enfrentado, las hermanas Calabró parecen haber encontrado un equilibrio en su relación. Iliana, consciente de la importancia de la familia, ha dejado claro que siempre buscará estar en paz con su hermana, independientemente de los desacuerdos que puedan surgir. "Donde hay amor, hay amor", concluyó, reafirmando su compromiso con mantener la unión familiar.