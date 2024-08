La denuncia contra Marina Calabró: "Le pagó a una bruja"

“¿Marina Calabró le hizo un amarre a Rolando Barbano?”, expuso Pampito en un informe que hizo para las redes de Ciudad Magazine. “Esta es la pareja más Chernóbil de la televisión argentina. Van, vienen, se dedican premios. Parecen no ser un amor correspondido. La otra se va de la radio, vuelve. ¿Viajan juntos? No, no viajan juntos”, agregó el periodista.