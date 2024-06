El duro consejo de Yanina Latorre a Marina Calabró luego de su escándalo con Barbano

Yanina Latorre no dudó en expresar su descontento con la situación. Durante su programa en FM 107.9, la Angelita explicó que decidió no realizar el tradicional pase radial con Calabró en "El Observador" debido a la solicitud de esta última de no abordar el tema de los Martín Fierro. "Chicos, hoy no va a haber pase", anunció Latorre al finalizar su ciclo radial, explicando que Calabró la había llamado para pedirle que no hablara de lo sucedido.

Yanina Latorre 1.jpg Marina Calabró

Qué dijo Yanina Latorre sobre lo que pasó con Marina Calabró

"Me llamó y me dijo que no quería hablar del tema. Me parece que me siento boluda o forreada si yo me siento acá a hablar del tiempo, de los vestidos, de la estatuilla, de boludeces... cuando pasó lo que pasó y lo generó Marina", expresó visiblemente molesta.

La periodista también compartió su opinión sobre la situación que se dio en la ceremonia, criticando a Calabró por su decisión de dedicar el premio de manera tan pública.

"Yo le dije mil veces que salga de ahí. Hay cosas que una tiene que manejar, más siendo adulta y teniendo hijos. Ella con esto lo terminó de perder. Ella generó que lo abucheen. Si él no se lo quería dedicar, por qué se lo tiene que dedicar. Él también estaba con su hijo, ahí ella se equivoca. Lo que hizo fue innecesario. Él tiene todo el derecho del mundo a festejar el premio con su hijo. ¿Por qué no le va a llevar? ¿Por qué su ex es psiquiátrica?", comentó Latorre, agregando que la relación entre Calabró y Barbano parece ser tóxica y complicada desde el principio.

Yanina Latorre 2.jpg Yanina Latorre

Yanina Latorre durísima con la situación de Marina Calabró y Barbano

"Salí de ahí, Maravilla. Ya se lo dije veinte mil veces, si no quiere escuchar que haga lo que quiera, pobre, cada uno hace lo que quiere y lo que puede", dijo Yanina Latorre. También defendió a Barbano, argumentando que la situación fue incómoda para él y que no debía ser culpado por no dedicar el premio a Calabró. "Es un momento incómodo, y fue un montón, todo el mundo se la agarró con Barbano y yo creo que no era para agarrársela contra él porque esta vez él no hizo nada", manifestó, señalando que Barbano estaba acompañado de su hijo y sugiriendo que la exesposa de Barbano podría no querer que se expusiera la situación.

Finalmente, Latorre hizo una reflexión sobre la exposición pública. "Cuando vos te exponés y hablás en un escenario después no tenés que hacerte la pelotud* y callarte. Te expones en los Martín Fierro y después te haces el tonto, no te expongas, tiene cincuenta años no tiene 12 y no es el marido de hace treinta y está quebrada", sentenció.