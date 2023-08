Así está hoy Emiliano, el hermano de Guido Kazcka, que supo ser actor

En la familia de Guido Kaczka , el conductor no es el único que se ha animado a formar parte del mundo de la actuación y el espectáculo. Emiliano , su hermano mayor, debutó como actor a los 10 años y trabajó en producciones como Pelito , Clave de sol, Regalo del cielo y La hermana mayor. Y aunque luego decidió retirarse, la pandemia lo volvió a llevar a su gran pasión .

“Soy abogado y así me gano la vida todavía. Llevo casos, hago derecho laboral, derecho administrativo. Ahora aflojé bastante, pero sigo haciendo cosas. Por ahora estoy con las dos cosas y vamos a ver cómo se desarrolla todo”, contó el hermano de Guido hace poco en una entrevista con el diario La Nación.

Con solo 10 años ya trabajaba en televisión y por mucho tiempo logró mantener esa vida en el mundo del espectáculo. Pero en un momento dado los papeles dejaron de llegar, y la frustración comenzó a consumirlo, hasta que dejó la actuación de lado.

“Lo dejé cuando empecé a pasarla mal. Porque un actor no es como un comerciante, que si baja el trabajo en vez de vender un 100%, vende un 30% e igual tiene una entrada. El actor se queda en cero. Pasé momentos difíciles, decidí dedicarme más a la abogacía y en dos años me recibí. Durante muchos años hice las dos cosas, y los fines de semana estaba de gira con una obra de teatro, Confesiones del pene. En un momento fue muy desgastante, empecé a tener más trabajo como abogado y me fui quedando con la responsabilidad de llevar casos”, contó Emiliano Kaczka.

“Y en el 2005 la película La mano de Dios, sobre Diego Maradona, donde interpreté a Jorge Cysterszpiler, pero nunca se estrenó porque hubo problemas legales. Y fue una frustración bastante grande. Yo vivía solo, tenía mi departamento, y tuve que alquilarlo y volver a la casa de mis viejos. No es fácil hacerlo después de haber conseguido una independencia. En ese momento mi papá estaba enfermo, luego falleció, y rescato haber podido acompañarlo durante ese tiempo. Cuando no salió la película de Maradona, me frustré y decidí dedicarme más que nada a mi carrera de abogacía”, explicó.

“ En la pandemia todos tuvimos mucho tiempo para pensar y me volvieron las ganas de actuar. Nunca me desvinculé de lo artístico, hice talleres literarios y esporádicamente algo aparecía. Hasta me dieron ganas de dedicarme otra vez profesionalmente. Hice un casting para María Marta, el crimen del country, buscaban un fiscal y quizá asociaron que soy abogado y podía interpretar ese personaje y conozco el léxico, pero no lo sé. Disfruté mucho de hacer esa serie y tuvo buenas repercusiones y muy lindas devoluciones. Volvió a armarse ese engranaje y estoy feliz”, aseguró el hermano de Guido.

“Mis clientes se sorprenden aunque siempre me tuvieron como actor y hasta se sorprenden cuando me ven en esa otra actividad. Empecé de tan chico que hasta me puedo dar el lujo de cortar, hacer otra cosa y retomar”, cerró.