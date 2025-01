Así está hoy Margarita, la hija de Fito Paéz y Romina Ricci, en el mejor momento de su carrera

Margarita compartió escenario en esta obra con reconocidas figuras como Justina Bustos, Paula Kohan, Laila Maltz y Ailín Salas, consolidándose como una joven promesa del teatro nacional. Entre los invitados al estreno se destacaron personalidades como Nicolás y Yoyi Francella, Andrés Gil, Darío Barassi con su esposa, Guillermina Valdés, Juariu y, por supuesto, Romina Ricci, quien no quiso perderse el debut de su hija.

image.png

Además de Margarita, la familia Páez-Ricci incluye a Martín, de 26 años, hijo de Fito y Cecilia Roth, y a Bethania, hermana menor de Margarita, por parte de Romina. La joven mantiene una relación cercana con sus padres y hermanos, algo que queda reflejado en las redes sociales, donde tanto Fito como Romina suelen compartir momentos familiares.

Hace algunos meses, Margarita sorprendió al blanquear su relación con Balthazar Murillo, actor conocido por protagonizar la serie Apache: la vida de Carlos Tévez. La pareja decidió oficializar su noviazgo en una ocasión especial: el quinto aniversario de la obra Sex, viví tu experiencia, de José María Muscari, en la que Romina Ricci fue una de las grandes invitadas. Este gesto marcó un nuevo capítulo en la vida personal de Margarita, quien, a pesar de su juventud, demuestra seguridad en cada paso que da.

Cuántos hijos tiene Romina Ricci y quiénes son sus padres

Romina Ricci está en un gran momento personal y profesional, debutando hace poco como directora en No te vayas con amor o sin él, mientras continúa formando parte de la obra Sex, Viví tu experiencia. Con todo esto, sus hijas, desde su espacio, son su sostén en el día a día. Pero, ¿cuántas niñas tiene y quiénes son?

image.png

La más grande es Valentina, de 23, quien es fruto de la relación que tuvo la artista con Maxi Gutiérrez, un director de cine. Siguiendo los pasos de su mamá, ya tuvo su debut tanto en el cine como en el teatro. Margarita es la hija del medio. Tiene 18 años y llegó al mundo producto del noviazgo de su mamá con el gran Fito Páez. Hace poco finalizó la escuela secundaria y le apasiona la música. La más chica, de apenas cinco años, se llama Bethania, y también llegó producto de una relación de su madre con alguien del mundo de la música, el DJ Walter Abud.

“Es relación muy linda y cálida. No me piden consejos, pero siempre las acompaño para que encuentren sus maestros. Es un proceso muy particular para sentirse cómoda", contó la artista en una entrevista reciente con Gente al hablar de las carreras actuales de dos de sus hijas.

“Funciona con amor, respeto y normalidad. Todos trabajamos de lo mismo y nos apoyamos en este camino. Somos todos familia", reflexionó. "En principio cuidé mucho que las mayores terminen el colegio. Yo empecé a actuar a los 12 años y era muy chica. Si bien ellas actuaron en películas conmigo me parecía que era más cuidado que hicieran pocas escenas", confesó.