Así está hoy Miranda, la hija bajo perfil de Eleonora Wexler

En una entrevista con la revista Pronto, Eleonora habló sobre su hija y dejó entrever el orgullo y admiración que siente por ella. "La campaña de fotos con mi hija la hicimos el año pasado, y me encantó compartir ese momento. Fue para el Día de la Madre, y me sorprendió lo grande que está. Tiene 20 años y ya es toda una mujer. La miro y no lo puedo creer", expresó Wexler, recordando aquella producción que permitió que ambas compartieran frente a las cámaras un momento íntimo y especial.