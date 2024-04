Así está hoy Miranda, la hija de Rodrigo de la Serna y Erica Rivas

Durante la avant premier, la actriz habló con Intrusos y sorprendió a todos con el gran parecido que tiene con Rivas, no solo en lo físico, sino también en la gestualidad y la forma de hablar. Durante la entrevista, fue consultada por su padre y particularmente por su madre y todo lo que sucedió alrededor del regreso de Casados con Hijos. Cabe recordar que la actriz no fue incluida en la versión teatral del programa, y en su lugar se sumó al elenco Jorgelina Aruzzi. Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana y Darío Lopilato y Marcelo de Bellis, sí retomaron sus personajes originales.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/porquetendencia/status/1776652214242623778&partner=&hide_thread=false "Erica Rivas":

Por comentarios sobre la entrevista de su hija Miranda con #Intrusos pic.twitter.com/aFMfV8Lu1Z — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 6, 2024

“Yo siempre apoyándola y acompañándola a mi mamá en todo lo que dice, en todas las decisiones. Siempre trato de acompañarla, a pesar de que a veces a ella obviamente también le pesa todo esto”, expresó Miranda. En este sentido, advirtió: “No sé si ella eligió hacerlo tan público”.

El tremendo parecido de Miranda con su madre, Érica Rivas

Luego, Miranda de la Serna se refirió a su carrera y a los que opinan que si no fuese hija de dos famosos no sería conocida. Al escucharla, el cronista no dudó en decirle que el tono de su voz le sonó muy parecido a María Elena Fuseneco, el personaje de Érica Rivas en Casados con hijos. “Lo que pasa es que viene de familia; es desde antes de mi madre, de mi abuela, de mi bisabuela. Es algo que mi mamá apropió mucho para el personaje, pero es casi una cosa familiar”, explicó la joven entre risas.

Acto seguido, fue consultada por el reciente cruce que tuvo la protagonista de Relatos Salvajes con Guillermo Francella. Todo comenzó cuando, en diálogo con Radio Mitre, él apoyó al gobierno de Javier Milei y aseguró que era necesaria una “cirugía mayor”. Rivas no se quedó callada y cruzó a su excompañero al opinar: “Lo único que te puedo decir es que no me sorprende porque yo conozco cómo piensa. Es una persona que piensa de ese lado. Es consecuente con las cosas que elige hacer y con la comunicación que decide tener con las personas que lo ven y lo disfrutan como actor”.

image.png

Sobre esto, Miranda expresó: “La verdad que no me meto en lo que ella decide. Siempre, en todo lo que diga, voy a estar apoyándola. Por ahí si hay algunas cosas -que no es el caso- con las que no estoy de acuerdo con como lo maneja, igual la apoyo porque sé que es difícil y que necesita una contención también”. Asimismo, remarcó que con los mensajes que le llegan y muchas veces y las cosas que se dicen, es difícil que todo eso no la afecte.

“Yo vengo de hacer una obra en el Cervantes, hago cine independiente y obviamente todo lo que está sucediendo afecta directamente a mi rubro y es muy difícil mantenerme al margen. No quiero que se me pegue con todo lo que pasa con Francella, con eso no tengo nada que ver. Hablando más allá de esa persona, estoy claramente de acuerdo con lo que dice mi mamá y un montón de otros compañeros actores. Y sí, está en riesgo la Cultura”, concluyó.