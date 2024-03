Así está hoy Sandra Ballesteros, la actriz furor de los 90

En una entrevista concedida al medio "La Nación", Ballesteros reveló su decisión de abandonar la actuación hace unos ocho años, expresando que no extraña en absoluto la vida mediática y compartiendo detalles de su nueva vida en la provincia de Entre Ríos”.

Internamente sentía que necesitaba otra forma de vida, y que esa otra forma de vida estaba pidiendo desarrollarse. Fue algo tan definitivo que cuando mi papá me contó que había puesto en venta la estación de servicio de Villaguay, le dije casi sin pensarlo que no la vendiera, que yo me iba a hacer cargo", confesó la actriz.