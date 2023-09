Así está L-Gante tras haber pasado 100 días en la cárcel

Luego de 100 días preso, L-Gante recuperó finalmente su libertad por lo que aprovechó sus primeras horas para reunirse con su familia y comenzar a recuperar el tiempo perdido. Además, no tardó en hacerse un cambio de look, el cual pidió sí o sí que sea esa noche.

Tras ser culpado por privación ilegítima de la libertad y amenaza con arma de fuego , L-Gante fue excarcelado en las últimas horas, por lo que sus amigos pasaron a buscarlo para llevarlo a General Rodríguez para reencontrarse con su hija Jamaica y su ex Tamara Báez como primera medida.

Desde su cuenta de Instagram, el cantante de cumbia 420 mostró algunos detalles de lo que fue el reencuentro con su familia luego de estar más de 100 días alejado de su hogar. Pero no fue lo único que deseó hacer esa noche, ya que también le hizo un pedido exclusivo a Maxi El Brother, su amigo y representante.

L-Gante-1.jpeg

Es que tras ver a su familia, el cantante solicitó realizarse un corte de pelo para poder comenzar su vida de nuevo. Por supuesto que subió a sus redes sociales cómo quedó y escribió: “Después de la cárcel, el corte de la libertad. Ahora a comerse el mundo, paaaa”.

Además, ante el tiempo que pasó privado de su libertad, el cantante mencionó que le sirvió para reflexionar: “Se hará justicia. Estar preso obvio que no está bueno, pero estar acá es más que nada para recapacitar y aprovechar el tiempo que estás acá para pensar de buena manera”.

L-Gante-2.jpeg

“Voy a cuidarme un poco más y no darle oportunidades a las cosas malas. Le voy a meter a todo lo que a mí me gusta”, destacó L-Gante sobre cómo espera relanzar no sólo su carrera sino que también su vida tras los días en la DDI de Quilmes.

Por lo pronto, el cantante aprovechará el fin de semana para pasarla cerca de su hija y así recuperar el tiempo perdido. Poco a poco volverá a pactar nuevos shows para poder reconectar con el público que lo apoyó en estos meses que han sido tan difíciles para él.