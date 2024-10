Así fue el cumpleaños de 16 de Indiana, la hija de Nicole Neumann: video

“¡Feliz cumple a mi reina mayor! Mi beba deseada y amada, la primera personita en este mundo que me llamó ‘mamá’. Esa sensación indescriptible de felicidad. ¡Te amo hoy y siempre! ¡Que seas siempre muy feliz!”, escribió en las redes sociales.

Nicole Neumann habló luego de que Indiana Cubero revelara cómo es su relación

El vínculo entre Nicole Neumann e Indiana Cubero, su hija mayor con el exfutbolista Fabián Cubero, ha sido un tema recurrente en los medios, sobre todo a raíz de rumores de distanciamiento que circularon en el pasado. Sin embargo, en los últimos tiempos, madre e hija han demostrado públicamente que esos rumores han quedado atrás, consolidando una relación más cercana y profunda. Este nuevo acercamiento se dio, entre otros momentos clave, durante el casamiento de Nicole con el automovilista Manu Urcera, donde Indiana jugó un rol importante como apoyo incondicional de su madre.

Recientemente, Indiana sorprendió al abrirse sobre su vínculo con su mamá en una entrevista durante un evento de la revista Caras. Allí, la joven de 15 años confesó que le encanta acompañar a Nicole a eventos de moda, una pasión que ambas comparten. Además, destacó cómo su mamá la ayuda a elegir sus outfits, reconociendo que suele apoyarse en ella a la hora de definir su estilo. "Me re gusta acompañarla y estar con ella. La mayoría de las veces me apoyo en ella para elegir el look", expresó Indiana ante la prensa, mostrando el afecto y complicidad que las une.

Nicole.jpg Indiana Cubero y Nicole Neumann

Qué dijo Nicole Neumann sobre su relación con Indiana Cubero

Nicole, por su parte, no tardó en reaccionar a las declaraciones de su hija, y en una entrevista exclusiva con eltrecetv.com, compartió más detalles sobre lo que tienen en común. "Le encanta la moda y sacarse fotos, pero es muy tímida", contó la modelo y conductora, describiendo una faceta de Indiana que, según ella, recuerda a su propia adolescencia.

"Yo era igual a su edad, re tímida", confesó Nicole, quien reconoció ver reflejada en su hija muchos aspectos de su propia personalidad. “Le encanta acompañarme a eventos y lookearse, lookearnos juntas", detalló Nicole, evidenciando la complicidad que las une. Además, resaltó que el interés de su hija por la moda no es reciente, sino que es algo que han compartido durante años.