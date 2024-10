Indiana Cubero rompió el silencio y por primera vez habló sobre Nicole Neumann

"Me encanta, me re gusta. Siempre veo los desfiles cuando mamá mira y disfruto con ella", expresó con seguridad Indiana, mostrando su afinidad por el universo de la moda. La adolescente relató que esa pasión compartida con Nicole las ha unido aún más y que, a pesar de los momentos de distancia que vivieron en el pasado, hoy disfrutan juntas de esta afición. "Me re gusta acompañarla y estar con ella", añadió con una sonrisa.

El evento también fue una oportunidad para que Indiana mostrara un poco de su personalidad y su estilo, al optar por un vestido que su madre eligió para ella. "Este vestido es de casa, lo eligió mamá, no es de ningún diseñador en particular", explicó la joven, subrayando la importancia de Nicole en la elección de su look. Cuando el periodista le preguntó si suele apoyarse en su madre para tomar decisiones relacionadas con su vestimenta, respondió sin dudar: "Sí, siempre. La mayoría de las veces me apoyo en ella".

Indiana 1.jpg Indiana Cubero

Cómo es la relación de Indiana y Nicole Neumann

Indiana no solo habló de su relación con su mamá, sino que también mencionó a su hermanito Cruz, quien las acompañó a la gala por un rato antes de retirarse a descansar. "Estuvo con nosotras un rato, pero ahora ya está durmiendo", contó, dejando entrever la cercanía que tiene con su nuevo hermano.

La participación de Indiana en este evento no pasó desapercibida, ya que marcó un giro positivo en su relación con Nicole Neumann, después de meses de especulaciones y rumores sobre un posible distanciamiento entre ellas. Sin embargo, estas recientes apariciones públicas y las palabras de la joven dejan en claro que la conexión madre e hija se ha fortalecido.

El acercamiento entre ambas comenzó a ser evidente en momentos importantes de la vida de la familia, como el casamiento de Nicole con Manu Urcera, un acontecimiento que Indiana vivió de cerca y que marcó el inicio de una etapa de mayor unión familiar. Además, la llegada de su hermanito Cruz fue otro factor que contribuyó a que madre e hija recuperaran la complicidad perdida.