Así fue el show de María Becerra en Times Square en Año Nuevo

Sin embargo, antes de su viaje a Nueva York, se supo el escándalo que hay en el barrio de María Becerra. Vecinos planeaban recurrir a la Justicia por presuntas medidas de seguridad que, según ellos, afectaban la circulación en la zona. Un vecino expresó su queja, señalando que "la seguridad de ella no te deja estacionar en la cuadra" y mencionó que los autos de los empleados de la cantante obstruían el paso, generando inconvenientes para los residentes y padres con cochecitos.

"Es una zona de colegios y se ven padres con cochecitos esquivando la zona porque no pueden pasar, ya que los autos los dejan sin espacio. Acá siempre nos respetamos y ella no sé quién se cree que es, pero pone una seguridad que te patotea y las reglas no son así", manifestó el vecino en Desayuno Americano. A pesar de la polémica local, María Becerra brilla en el escenario internacional con su exitosa participación en Times Square.