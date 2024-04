Así fue la fiesta de cumpleaños de Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza

image.png

“Gracias familia por ayudarme a lograrlo, tengo las mejores hermanas del mundo. Gracias Gisele por llevar en tu pancita a mi hijo con tanto amor”, agregó el productor teatral. Por último, concluyó: “Gracias hijo mío por elegirme. Cada vez que te abrazo me explota el pecho de amor. Sé feliz siempre, que nada ni nadie te saque esa sonrisa maravillosa. Te amo, yo, tu papá”.

Flavio Mendoza recordó el bullying que sufrió en su vida

Flavio Mendoza estuvo como invitado en PH, Podemos Hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff. El bailarín y coreógrafo respondió la consigna “pasen al punto de encuentro quienes alguna vez se sintieron sapos de otro pozo” y recordó las veces que fue discriminado por otras personas y cómo aprendió a convivir con el bullying que recibía.

“Yo el bullying no lo dejé de sufrir, me acostumbré, que es diferente”, dijo de manera contundente. El conductor preguntó “por qué” y el coreógrafo sentenció: “Sigue estando el bullying y la gente gay sigue siendo cuestionada, sigue siendo tema de burla”.

image.png

Acto seguido, contó una triste anécdota que vivió junto a su hijo Dionisio. “Iba de la mano por la vereda y pasa un auto con cuatro bolud... y me gritan ‘ay Flavio...’. ‘¿Qué te dijo papá?’, me dice mi hijo. ‘Nada, me está saludando’. Gracias a Dios, él todavía tiene esa cosa tan ingenua que no entiende, pero es bullying”.

“Vos no entendés cómo en 2023 ven a un tipo gay, porque siempre dije que lo fui, llevando a su hijo de la mano y me tengan que hacer eso. No está bueno. Por eso digo que me acostumbré. O me tengo que acostumbrar o tengo que salir con una ametralladora”, cerró.