Así fue la fiesta de Lizy Tagliani por su primer año de casada

En principio, ambos recibieron a sus invitados con comidas al aire libre. Luego, la fiesta continuó en el interior del lugar con una inmensa pista por la que desfilaron dos robots con luces led que animaban a todos para que bailen cumbia y reggaetón, los ritmos que marcaron la tendencia durante la fiesta.

Por su parte, Luciana Salazar compartió en su perfil de Instagram una historia con uno de los juegos desopilantes que organizaron. En el video se la podía ver a Lizy con un conjunto de ropa interior adentro de un cesto de plástico. Sin dudas, más que un día para celebrar al amor fue una tremenda fiesta que la pareja compartió con todos sus invitados

La foto con la que Lizy Tagliani saludó a Sebastián Nebot por su primer aniversario de casados

Este fin de semana, Lizy Tagliani subió una postal junto a Sebastián Nebot para contarles a sus seguidores que cumplieron un año de casados. En la publicación se lo veía a él regalándole una caja con bebidas alcohólicas.

“Me flashea que estoy festejando los 40 años de casados. Él me visita en la residencia geriátrica, me lleva vinos que me gustaban y yo miro como que no entiendo, ya en silla de ruedas”, bromeó ella, fiel a su humor. “La que saca la foto es la nueva mujer de Sebas”, remató.

Cabe recordar que hace un año, la pareja celebraba su casamiento en el Salón La Paloma 3, en Berazategui. Entre los presentes estuvieron Mirtha Legrand, Gustavo Yankelevich, Marley y Humberto Tortonese como sus flamantes padrinos, en tanto que otras celebridades de la talla de Ángel de Brito, Vicky Xipolitakis, Jesica Cirio, Marcela Tinayre y Andy Kusnetzoff, Santiago del Moro, Nicole Neumann, Wanda Nara, Karina La Princesita, y Damián Betular figuran como ilustres invitados.