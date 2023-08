Así fue la propuesta de casamiento que recibió Carolina Amoroso en un recital

Guiado por un amor profundo hacia la conductora, Covini se arrodilló, como suele ocurrir en las películas románticas de Estados Unidos, y le propuso matrimonio. La escena mágica que siguió quedó inmortalizada en una historia en blanco y negro que Carolina compartió el domingo, donde se los ve abrazados y rodeados de emojis de corazón.

Carolina Amoroso 2.jpg

Al ser consultada por TN Show, Carolina reveló que la propuesta la tomó totalmente por sorpresa. "No me lo esperaba. Siempre pensé que estas cosas pasaban en las películas. Pero no, también en la vida real hay magia", confesó emocionada.

La historia de amor entre Carolina Amoroso y Guido Covini comenzó a revelarse a fines de mayo, cuando ella lo contó en un vivo de TN Central, alentada por su compañero Mario Massacchesi. A tan solo dos meses de iniciado su romance, la pareja parece estar más enamorados que nunca y ya no dudan que son el uno para el otro.