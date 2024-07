Así pasó las vacaciones en la nieve Flor de la V junto a sus hijos Isabella y Paul

image.png Flor de la V y su familia.

En una reciente publicación se pudo ver a Florencia, su esposo e hijos aprovechar de una tarde de patinaje en la nieve, con el imponente paisajes de montañas nevadas de fondo. Además, De la V y los suyos almorzaron en un lujoso restaurante que tiene una espléndida vista de la naturaleza del lugar. Sin dudas, la presentadora disfruta mucho del tiempo con su familia.

Flor de la V contó el problemón que tuvo con un verdulero: "Me estafó"

Flor de la V sacó a la luz una situación que le ocurrió durante su última compra en una verdulería, en la que la estafaron. En Intrusos, la conductora se despachó contra el verdulero y se mostró muy indignada con su actitud.

La actriz empezó a narrar lo sucedido y le reveló a sus compañeros que pensaba regresar a la verdulería para hacer el reclamo. “Les voy a contar lo que me pasó en la verdulería”, comenzó diciendo Flor, ante la consulta de sus compañeros que querían saber por qué estaba tan enojada con un verdulero.

“Antes uno iba y podía tocar la verdura. Ahora no podés. No te dejan”, reconoció Flor sobre las indicaciones que recibió de parte del hombre que atendía en el lugar, que según ella casi le corta la mano por querer tocar la fruta para comprobar si estaba madura.

La conductora aclaró que no era su verdulero de confianza y que pasó por un lugar que nunca antes había visitado. “No era un verdulero que yo conocía, pero me cagó. Lo quiero decir así al aire”, sostuvo la actriz.

“Primero porque pagué una fortuna por cuatro kiwis, un poco de tomate, bananas, ciruelas. Fruta”, detalló sobre los alimentos que compró en la verdulería, en los que gastó cerca de 25 mil pesos.

“Quise tocar una banana y casi me saca la mano. ¿Por qué? Porque no se toca. Pero ¿qué pasa con el ‘no se toca’?”, se consultó Flor de la V. “Cuando llego a mi casa y abro la bolsa había dos bananas explotadas, los kiwis estaban más flácidos que mi culo, a punto de pudrirse”, dijo la conductora, con una cuota de humor.

“¿Y no se lo llevaste?”, quiso saber Pampito y, sin pensarlo demasiado, aclaró que tenía pensado hacerle una visita al verdulero. “Se lo llevo hoy. Eso no se hace. No importa que ellos elijan la fruta, pero dámelas bien porque las pagué. Aparte de que me fundí”, lanzó Flor, que aseguró que estaba muy molesta por la situación: “Tenía una indignación. En otro momento no hubiera dicho nada”.