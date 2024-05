Cuál es el lujoso regalo que le hizo el novio de Jésica Cirio antes de su casamiento

asi-reacciono-jesica-cirio-cuando-le-pidieron-una-foto-de-su-anillo-de-compromiso-ZPF7VDCSWJCFBB2ZEQH2AF6FNM.avif Jésica Cirio se está preparando para su boda con Elías Piccirillo.

Cuál es el primer regalo que le hizo Elías Piccirillo a Jésica Cirio

Flor de la V mantuvo la intriga y reconoció cuál fue el primer obsequio que le dio el director del Banco Sucredito a Jésica Cirio. “La primera ya la sé y es una joya”, adelantó Flor sobre el costoso regalo que le entregó el empresario durante la jornada del viernes para celebrar en la previa de la boda.

Sin vueltas, la actriz confirmó de qué se trataba el especial detalle que le iba a entregar Elías a su futura esposa: “Un collar de mariposa”. Flor de la V recordó que la mariposa era un símbolo de la pareja y que ya la llevan en la piel en forma de tatuaje: “Los dos hicieron algo especial para esta boda, queda para toda la vida”.

Días antes de pasar por el altar, Jésica Cirio hizo una importante confesión. “Tengo una semana bastante estresante porque el domingo es mi civil, me caso básicamente. Y como faltan poquitos días se me vienen sentimientos encontrados. Faltan pocos días y estoy como... Estoy empezando a estar nerviosa, no les voy a mentir”, arrancó.

jesica cirio tatuaje.jpeg Jésica Cirio se hizo un tatuaje con Elías Piccirillo para inmortalizar su amor.

Qué dijo Jésica Cirio antes de casarse

“Me agarró como ansiedad. Lo estoy disfrutando, lo estoy disfrutando con Eli. Pero bueno, a la vez estoy como... ¡Nervios! No lo quiero ni decir. Pero bueno, lo estoy. Tengo que ver técnicas para sacarme la ansiedad y el nervio de ese día, creo que a medida que se va acercando la fecha voy a estar peor”, agregó.

Tras detallar su rutina para verse “radiante” el día de su boda, se mostró preocupada por el clima que hará, ya que la ceremonia será al aire libre: “Estoy con las últimas pruebas de qué me voy a poner, va a hacer mucho frío así que me quiero morir. Dicen que el sábado va a ser uno de los días más fríos del año”.

“Espero que el domingo afloje porque no sé qué voy a hacer. Me tengo que buscar abrigo, me hace falta abrigo. Mañana me voy a poner a buscar el abrigo para mí, para Clochu y para Eli también. Y creo que con eso voy a estar. Estoy en ese momento, en estos días les voy a ir contando cómo me siento y el domingo si tienen ganas les voy a ir mostrando el minuto a minuto”, concluyó.