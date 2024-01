Así quedó Ángel de Brito tras su cambio de look para encarar 2024

El conductor de LAM sorprendió a todos al apostar por un radical cambio de look a horas de haber iniciado el 2024.

Ángel de Brito , inició el 2024 sorprendiendo a sus seguidores con un cambio de look radical, que compartió a través de sus historias en Instagram. Mostró su flamante tono de cabello rubio platinado, rompiendo con su estilo anterior. En una de las imágenes, escribió con entusiasmo: "2024".

El reconocido conductor de LAM suele ser quien da las noticias en el mundo del espectáculo, sin embargo, esta vez fue él el protagonista de la noticia cuando mostró en sus redes sociales su nuevo y jugado look para arrancar el año.

Este inesperado cambio de look del jurado de Bailando 2023, el exitoso programa conducido por Marcelo Tinelli en América TV, generó revuelo entre sus seguidores, quienes no tardaron en comentar y elogiar la transformación de Ángel de Brito.

Ángel 2.jpg

Ángel de Brito reveló cómo será el futuro laboral de Marcos Ginocchio

Es raro ver a Ángel de Brito apostando por un cambio de look tan radical, teniendo en cuenta que el periodista y conductor suele mantener el mismo estilo durante los años. Sin embargo, el 2024 parece ser un año de cambios para Ángel, o por lo menos lo será este verano.

El conductor sorprnedió a todos en los últimos días también al revelar en exclusiva cuál será el futuro laboral de Marcos Ginocchio. “Por ahí lo tenemos acá, pero lo digo. Capaz lo tenemos en unos días en vivo y lo cuenta él. Marcos no quiere hacer tele, no quiere hacer Gran Hermano, esto es palabra mía, no quiere estar en ningún panel”, aseguró Ángel.

“Él quiere seguir trabajando como modelo. Se está preparando para actuar, pero no quiere agarrar ninguna cosa hasta que no se sienta preparado”, sumó.