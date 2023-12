Así reaccionó la ex de Emanuel Noir al saber que el líder de Ke Personajes tendría nueva novia

El escándalo entre el cantante de cumbia y su ex novia sigue sumando capítulos y no parece terminar pronto.

La respuesta de Julieta Farías no se hizo esperar, y a través de sus redes sociales lanzó un irónico comentario: "Jajajajajajajajaja. Pará, aunque sea un mes... Jajajajajajaja", en clara referencia a la rapidez con la que Noir habría comenzado una nueva relación. Posteriormente, compartió una selfie frente al espejo agradeciendo a sus seguidoras por el apoyo recibido: "No estamos locas, Team Juli. Juro que las amo a todas... Los mensajes de tanto amor, la put... madre".

El detalle que confirmó el romance entre Emanuel Noir, líder de Ke Personajes y Sophía Ramos

La confirmación llegó con la coincidencia del ángulo desde el cual grabaron el clip, dejando pocas dudas sobre su relación. Ante este panorama, Noir no dudó en lanzar un mensaje enigmático que muchos interpretan como una indirecta hacia su expareja: "Quien no atiende los asuntos de su propia casa (y un emoji de un corazón entre paréntesis) no califica para atender los asuntos de casa ajena (y un emoji de un trébol entre paréntesis)". Mientras tanto, Farías, en una entrevista en el programa "Córdoba a la siesta" (Canal C), reveló los motivos escandalosos de su separación y arremetió contra el cantante: "Claramente, va a salir a hacerse la víctima".

Ke Persoanjes 2.jpg

Así, la separación entre Emanuel Noir y Julieta Farías se convierte en un escándalo mediático que, lejos de apaciguarse, parece tomar un nuevo rumbo con la aparición de nuevos amores y declaraciones polémicas en las redes sociales.