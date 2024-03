Así se despertó Furia después que Agostina se fue de la casa de Gran Hermano

En la gala del domingo Agostina y Licha se fueron de la casa, y el lunes por la mañana Furia lo festejó con un particular mensaje

A esta altura de la competencia es imposible negar que Furia va a quedar marcada como la participante más polémica de la edición 2023 de Gran Hermano. Es que su particular forma de ser no deja a nadie indiferente, y tiene a quienes la idolatran, como también a muchos a los que no les gusta para nada.