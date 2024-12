Así se entrenó Flor Vigna para la pelea de Párense de Manos

Embed - FLOR VIGNA en Instagram: "La posta es que estoy cagada a palos pero qué linda la satisfacción de sentir que das TODO. Empece de cero con calambres y poco aire. De a poco lo convertí en terapia,agarre todo lo que me dolía en el pecho y lo transforme en inspiración, este deporte me enseñó a aliarme con mi cuerpo, levantarme temprano, comer sano y querer lograr la versión más fuerte de mi Gracias @parensedemanosok por este gran desafío Nos vemos el 19/12 en el gran ESTADIO VÉLEZ ♥ Y aunque suene cursi no hubiese logrado nada sin mi equipo Gracias maestro por enseñarme con tanta pasión y disciplina en tiempo récord , pasé de quejarme de las contracturas a mirar el reloj a ver cuando tocaba devuelta entrenar con vos @team.incho.sosa Gracias amigo porque desde el primer día me hiciste creer que podía, me transformaste el miedo en motivación un don muy tuyo @gonzagravano ♥" View this post on Instagram A post shared by FLOR VIGNA (@florivigna)

Pero no todo se llevaba a cabo dentro del recinto deportivo, sino que también la vía pública se volvió el lugar ideal para demostrar su preparación física. En ese sentido, en uno de los fragmentos del clip mostró cómo dio un gran salto al aire libre, dejando en claro su gran fuerza. Ante esto los resultados que cosechó durante sus ejercicios, destacó: “Este deporte me enseñó a aliarme con mi cuerpo, levantarme temprano, comer sano y querer lograr la versión más fuerte de mí”.

“Y, aunque suene cursi, no hubiese logrado nada sin mi equipo. Gracias maestro por enseñarme con tanta pasión y disciplina en tiempo récord. Pasé de quejarme de las contracturas a mirar el reloj a ver cuando tocaba devuelta entrenar con vos”, aseguró Vigna respecto a su preparador físico, Incho Sosa. “Gracias amigo porque desde el primer día me hiciste creer que podía. Me transformarte el miedo en motivación, un don muy tuyo”, completó en ese mismo posteo.

La preparación de Flor Vigna para su debut pugilístico

El compromiso de Flor Vigna con su entrenamiento emocionó a sus seguidores, quienes no dudaron en dejarle mensajes de cariño y apoyo en la sección de comentarios. “Te admiro por nunca rendirte y salir de lugares cómodos”; “Lo das todo. Sos única”; “Vas a ganar, Flor”; “Dejalo todo en el ring”; “Sos la mujer que más admiro”, fueron algunos de los que se destacaron en las últimas horas.

Esto no fue la primera vez que la intérprete de “Picaflor” comparte detalles de su preparación física. A mediados de noviembre pasado, participó en una práctica en vivo transmitida por Paren la Mano (Vorterix), donde se enfrentó a su contrincante, la influencer colombiana Manuela QM. Durante el encuentro, mostró su fuerza, pero también protagonizó un momento polémico al aplicar un rodillazo, un movimiento fuera de las reglas del deporte. Esto llevó al árbitro a intervenir rápidamente para detener la acción entre ambas muchachas.

El incidente generó una ola de reacciones en redes sociales, con comentarios como: “Nadie le explicó las reglas del boxeo antes de subirse al ring”, “Se creyó que era Rocky” y “En su cabeza se veía épico”. Incluso, uno de los conductores del ciclo, Luquitas Rodríguez, expresó entre risas: “¡No! ¿Estamos viendo UFC?”. Pero las críticas no afectaron a la artista, quien dejó en claro que mantiene la vista en su objetivo, mostrando determinación y orgullo por los avances logrados.